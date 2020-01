Foragido, homem de 53 anos é preso por estupro, em Rio Verde

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) efetuou a prisão de homem, de 53 anos, foragido da justiça pelo crime de estupro. O homem foi capturado na manhã desta segunda-feira (27/1), por volta de 9h, no Parque Bandeirante, em Rio Verde.

A equipe policial tomou conhecimento de que o foragido estava no Hospital Universitário Municipal e montou uma operação para capturar o homem.

Juntamente com a equipe do Comando de Policiamento Urbano, a Polícia Militar fechou o cerco e conseguiu efetuar a prisão do autor, que já cumpria pena na Casa de Prisão Provisória pelo crime de estupro. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências previstas em lei.

Além do homem de 53 anos foragido por estupro que foi preso em Rio Verde, outro ficou foragido por 2 anos e foi preso por estuprar enteada, em Piracanjuba

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) prendeu, nesta terça-feira (21/1), um homem por estupro contra enteada, em Piracanjuba. Ele estava foragido há dois anos.

O crime aconteceu por diversas vezes em uma propriedade rural de Piracanjuba. O homem criava situação para ficar sozinho com sua enteada, que na época tinha 13 anos.

De acordo com informações da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), a prisão aconteceu por meio da Delegacia de Piracanjuba que cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um homem de 32 anos. Ele é investigado pela prática reiterada de estupros de vulnerável, contra a própria enteada.

De acordo com o que foi apurado pela Polícia Civil do Estado de Goiás, o crime acontecia em uma propriedade na zona rural de Piracanjuba. Segundo a corporação, o homem após tomar conhecimento das investigações pediu demissão do seu trabalho e se mudou de cidade.

Diante disso, sua prisão foi solicitada pela corporação. No entanto, após um longo trabalho de investigação, que durou quase dois anos, a Polícia Civil do Estado de Goiás conseguiu localizá-lo e prendê-lo na cidade de Caldas Novas.

Ainda segundo a corporação, durante seu interrogatório o homem que não possui antecedentes criminais confessou a prática do crime. Diante da situação, o caso foi encerrado e o investigado permanecerá na Unidade Prisional local à disposição da Justiça.