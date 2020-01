Homem agride esposa após ver mensagem em celular, em Rio Verde

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada, neste domingo (26/1), para atender uma ocorrência de violência doméstica onde um homem é suspeito de agredir a esposa após ver uma mensagem no celular, no Jardim Helena, em Rio Verde.

Conforme informações, a equipe foi acionada via copom e, ao chegar no endereço indicado, encontrou o suspeito das agressões, a vítima e sua mãe, que fez a denúncia.

Segundo relatos da vítima, o marido começou as agressões quando chegou uma mensagem de um amigo em seu aparelho celular. Ele teria ficado muito nervoso e começou a agredir fisicamente, momento que a mãe da vítima acionou a Polícia Militar.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados para a 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil para as devidas providências.

Além do homem que agrediu esposa após ver mensagem em celular, outro deu pedrada no ouvido da companheira, também em Rio Verde

Durante uma briga, no último dia 16 de setembro, um homem é suspeito de agredir a esposa com uma pedrada no ouvido, na casa onde moram, no Bairro Martins, em Rio Verde.

De acordo com a Polícia Militar (PM) em Rio Verde, a irmã da vítima acionou a polícia pois a irmã, de 36 anos, havia sido agredida por seu marido e ele teria fugido.

Após a agressão, a vítima foi encaminhada para a Unidade Pronto Atendimento (UPA) com sangramento no ouvido. Na unidade, ela contou o que aconteceu. Disse que estava casa cozinhando quando o marido, Edvaldo Moreira Lopes de 39 anos, chegou em casa bêbado e puxou seu cabelo, ela então empurrou o homem, na tentativa de se defender. Edvaldo então pegou uma pedra, que estava em cima da mesa, e bateu no ouvido da vítima.

Com a força do golpe, a mulher teve hemorragia auricular no ouvido esquerdo, sangrando, ela precisou ser encaminhada para atendimento médico.

Os policiais fizeram as buscas na região e encontraram o suspeito duas quadras depois da residência da mulher. Ele foi preso e encaminhado para a 8ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Rio Verde, onde o caso será investigado. As testemunhas prestaram esclarecimentos e foram liberadas.