Homem é preso com mais de mil reais em notas falsas, em Anápolis 

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu, nesta segunda-feira (27/1), um homem que estava com mais de mil reais em notas falsas, em Anápolis.

Segundo a corporação, no momento da abordagem o homem tentou se desfazer de uma embalagem plástica onde estavam guardadas as notas.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a prisão aconteceu por meio da equipe do 4º BPM que estava em patrulhamento pelo Bairro de Lourdes, em Anápolis, quando avistou uma motocicleta com dois ocupantes em atitude suspeita.

Segundo a Polícia Militar, ao proceder a abordagem um dos ocupantes da moto tentou se desfazer de uma embalagem plástica que estava com mais de mil reais em notas falsas.

De acordo com a corporação, assim que os policiais encontraram a embalagem foi constatado que esta estava com R$ 1.020 reais em notas falsas.

Diante da situação, o homem foi encaminhado a Delegacia da Polícia Federal para os procedimentos cabíveis ao crime cometido.

Além de caso de homem que estava com mais de mil reais em notas falsas, homem foi pego com cheques e notas falsas

Em dezembro do ano passado, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu um homem que estava com cheques e R$ 900 reais em notas falsas, em Anápolis.

Segundo a corporação, o estelionatário foi descoberto após pagar cerveja com nota falsa em um comércio localizado no Setor Recanto do Sol, em Anápolis.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a prisão aconteceu neste fim de semana quando uma equipe policial realizava um patrulhamento pelo bairro Recanto do Sol, em Anápolis.

Na ocasião, a corporação abordou um homem com diversas passagens pelo crime de estelionato. Dando continuidade a abordagem e busca pessoal, os policiais verificaram que o acusado estava com diversos cheques da mesma pessoa, mas com assinaturas diferentes.

Além disso, o homem foi pego com R$ 900 reais em notas falsificadas.