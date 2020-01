Internada no Hugo, mulher que precisou cortar cabelo doa fios para pacientes com câncer 

A diarista Helaine Gonçalves de Faria, 43 anos, internada no Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), após um acidente de moto, praticou um gesto de bondade que comoveu o pessoal do hospital. Ela cortou os longos cabelos para facilitar o cuidado e doou as madeixas para comporem as perucas fabricadas pelo pessoal do Hospital Araújo Jorge e que servem para pacientes em tratamento contra o câncer.

Helaine Faria é de Sanclerlândia, a 156 quilômetros de Goiânia e foi trazida para o HUGO após o acidente que lhe provocou uma fratura no ombro esquerdo. Internada na enfermaria ela conta que ficou com dificuldades de cuidar do cabelo, que mantinha sem corte há mais de um ano, por conta de uma promessa religiosa.

O filho da diarista, Célio Júnior, que é instrutor de autoescola, cortou o cabelo da mãe, dentro do hospital, mas a ação de uma enfermeira impediu que tudo fosse para o lixo. “Ele iria jogando no lixo, aí eu pedi para me entregar. Quando a enfermeira viu que cortei os cabelos e estava guardando, me pediu. Disse que ela cuidaria de levar, aí resolvi doar,” conta Helaine Gonçalves, que aguarda uma cirurgia para correção da fratura óssea e dos ligamentos do ombro.

Agora, as mechas serão doadas para o Hospital Araújo Jorge, que trata pacientes com câncer, em Goiânia. A enfermeira Adriana Ribeiro Mesquita, que convenceu a paciente a fazer a doação, diz que a boa ação tem motivo especial. “Além de estar mais aliviada pela situação motora que se encontra, com essa boa ação a paciente ajuda pessoas com câncer que recebem peruca”, disse.

O procedimento cirúrgico dela está previsto para a próxima quarta-feira, 29.