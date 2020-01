Mulher é acusada de agredir marido com unhadas e pedradas, em Hidrolândia

Uma mulher foi acusada de agredir o marido com unhadas e pedradas após uma discussão entre os dois, na noite do último domingo (26/1) no município de Hidrolândia, Região Metropolitana de Goiânia. .

Conforme informações da Polícia Militar, uma equipe do 8º BPM, composta pelo 1º sargento Cleibio e o cabo Araújo, fazia patrulhamento pelo Setor Garavelo Sul, em Hidrolândia, por volta das 19h30 de ontem quando foram acionados por um cidadão que alegava ter sido agredido pela companheira.

Os policiais, então, se deslocaram para o endereço citado e se depararam com a ocorrência. De acordo com relatos do autor da chamada, sua esposa havia lhe agredido com unhadas e pedradas, deixando várias lesões em seu braço e perna.

Diante da comprovação dos fatos, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), que é o registro de um fato tipificado como infração, por lesão corporal em desfavor da autora do crime

Além de caso de mulher presa em Hidrolândia acusada de agredir marido, em Aparecida de Goiânia um homem foi esfaqueado pela amiga da esposa

No dia 24 de novembro do ano passado, uma mulher foi autuada em flagrante após golpear o marido da vizinha com um faca para defendê-la, em Aparecida de Goiânia. Ela teria tomado a faca das mãos do homem e o atacado depois que ele tentou agredir a esposa com a arma branca.

O caso ocorreu no Setor Sítio Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia. Conforme informações da Polícia Militar (PM) na ocasião, ao ser acionada e chegar ao local, se deparou com o indivíduo esfaqueado. Ainda segundo a PM, relatos dão conta que estava acontecendo uma festa na residência do casal e o homem teria tentado agredir sua esposa armado com uma faca.

Entretanto, neste momento, a vizinha, no intuito de defender a mulher, conseguiu tomar a faca das mãos do homem e o golpeou com a mesma arma.

A vítima foi socorrida pela viatura dos bombeiros até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA0 do Parque Flamboyant para receber atendimento médico. Já a autora e testemunha foram levadas para o 1° DP de Aparecida de Goiânia.

Apesar de o PM que atuou na ocorrência ter analisado o caso como sendo de legítima defesa de terceiros, a mulher acabou sendo autuada em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio simples.