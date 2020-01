Mulher quebra celular de marido após desconfiar de traição, em Rio Verde

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada, neste domingo (26/1), para atender uma ocorrência onde uma mulher quebrou o celular do marido após desconfiar de traição, na Vila Mariana II, em Rio Verde.

A equipe policial foi acionada via copom para se deslocar ao endereço indicado onde supostamente estava acontecendo uma situação de violência doméstica.

Conforme informações do autor das agressões, ele estava dormindo e acordou com o barulho da esposa quebrando seu celular . Ele contou que a mulher viu mensagens em seu celular e gritava que estava sendo traída.

A mulher então começou a agredi-lo e ele tentou segurá-la, como não conseguiu, chamou sua mãe para ajudar; ela mora na casa vizinha. Neste momento, a mulher começou a quebrar todos os eletrodomésticos da casa.

A sogra da mulher então conseguiu solicitar a presença da Polícia Militar, que conduziu todos os envolvidos para a 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Este é o segundo caso de violência envolvendo celular registrado neste domingo, em Rio Verde.

Além da mulher que quebrou celular de marido após desconfiar de traição, outra foi agredida pelo marido após ver mensagem em celular, em Rio Verde

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada, neste domingo (26/1), para atender uma ocorrência de violência doméstica onde um homem é suspeito de agredir a esposa após ver uma mensagem no celular, no Jardim Helena, em Rio Verde.

Conforme informações, a equipe foi acionada via copom e, ao chegar no endereço indicado, encontrou o suspeito das agressões, a vítima e sua mãe, que fez a denúncia.

Segundo relatos da vítima, o marido começou as agressões quando chegou uma mensagem de um amigo em seu aparelho celular. Ele teria ficado muito nervoso e começou a agredir fisicamente, momento que a mãe da vítima acionou a Polícia Militar.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados para a 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil para as devidas providências.