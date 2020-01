Parque da Família: o canteiro central que virou ‘point’ em Aparecida

Praticar atividades físicas, bater papo com os amigos, passear com as crianças, reunir com a moçada da igreja, treinar algumas notas no violão ou curtir uma paquera. É possível fazer tudo isso em um parque linear cheio de atrações na região Central de Aparecida.

Localizado na Avenida Independência, no Jardim Belo Horizonte, o Parque da Família oferece estrutura completa para que você e sua família possa viver momentos memoráveis. Em mais de 13 mil m² o frequentador pode desfrutar de duas academias abertas, uma enorme pista de caminhada, ciclovia, parque infantil e um campo de futebol society.

E se durante o passeio ou atividade física bater aquele cansaço, ‘preguicinha’ ou fome? Isso não é problema. O Parque da Família conta com dezenas de bancos em madeira estrategicamente posicionados debaixo de grandes árvores como, por exemplo, um enorme Flamboyant que na primavera encanta pelas flores vermelhas que produz.

Construído no canteiro central de uma das avenidas mais movimentadas da cidade e em frente a um shopping, o Parque da Família é cercado por lojas de diversos segmentos, inclusive, lanchonetes e sorveterias. Se preferir, o frequentador pode ainda fazer uma ‘boquinha’ na praça de alimentação do centro de compras batizado com o nome da cidade.

O que fazer?

No Parque da Família você pode jogar dominó, cartas (tem várias mesinhas espalhadas), passear com o ‘dog’, praticar slackline, caminhar, correr, malhar, andar de bicicleta, fazer um piquenique no gramado bem como tirar muitas fotos .

O período com maior fluxo de pessoas é no finalzinho da tarde. Por volta das 17h30, o espaço de convivência já está repleto de pessoas que aproveitam a estrutura do local para movimentar o corpo ou apenas curtir o entardecer aparecidense. É bastante comum ver pais fazendo atividades físicas enquanto as crianças brincam no parquinho.

Parque da Família é bem arborizado e conta com mesas e bancos

Quem opta por visitar o parque no final do dia pode ‘esticar’ o passeio, pois o local conta com iluminação e agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) que garantem a segurança dos frequentadores.

Transporte coletivo

Se utilizar transporte coletivo, o visitante tem quatro opções de linhas: 031 (Terminal Garavelo/Terminal Araguaia), 650 (Circular Sul via BR-453), 970 (Terminal Araguaia / Santa Luzia) e 975 (Terminal Araguaia/Terminal Veiga Jardim). Click aqui e veja a localização