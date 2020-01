Preso suspeito de cometer 6 homicídios no mês de janeiro em Trindade

Equipes da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prenderam, na madrugada desta segunda-feira (27/1), um homem suspeito de cometer 6 homicídios no mês de janeiro, em Trindade.

Durante patrulhamento, os militares se depararam com um homem em atitude suspeita e deram ordem de parada, que não foi obedecida. O suspeito estava pilotando uma motocicleta e empreendeu fuga. No momento do acompanhamento, o homem oferecia vários riscos a terceiros, pois estava atravessando sinais de pare, além de subir em calçadas e praças.

Após percorrer alguns quilômetros, a equipe policial foi surpreendida por disparos de arma de fogo, que acertaram a parte frontal da viatura. Diante disso, os militares revidaram a agressão, mas não acertaram o suspeito, que resolveu se render e entregar a pistola aos militares.

Quando retiraram o capacete do homem, os militares constataram que se tratava do autor dos homicídios na cidade de Trindade. Ele estava com uma arma de numeração raspada, seis munições e um estojo travado.

O criminoso já possui passagens pela prática dos crimes de homicídio qualificado, furto e receptação. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Trindade onde está à disposição do Poder Judiciário.

Além do suspeito de cometer 6 homicídios no mês de janeiro em Trindade, outros dois foram presos suspeitos de de 5 homicídios, em Goianésia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Goianésia, prendeu membros de facção uma criminosa suspeitos de cometer cinco homicídios na cidade de Goianésia, a 178 quilômetros de Goiânia.

A ação foi batizada de Operação Lex Terram, que investiga uma organização criminosa que teriam cometido pelo menos cinco homicídios em 2019. Somente no dia 22 de outubro foram cumpridos quatro mandados de prisão.

De acordo com as investigações da Polícia Civil (PC), os líderes da organização criminosa comandavam os crimes de dentro do presídio, de onde teriam ordenados os crimes motivados por disputas por pontos de tráfico de drogas. Conforme a PC, outros três membros da facção criminosa já haviam sido presos há meses atrás.