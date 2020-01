Adolescente é flagrado conduzindo máquina agrícola na BR-070, em Aragarças

Um adolescente, de 14 anos, foi flagrado, na tarde desta segunda-feira (27/1), conduzindo uma máquina agrícola na BR-070, em Aragarças, a cerca de 381 quilômetros da capital.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe seguia de Jussara para Aragarças pela rodovia quando avistou um comboio composto por duas colheitadeiras, escoltadas por um VW Saveiro.

Além disso, um caminhão também seguia no sentido contrário ocupando o acostamento, a pista principal e parte da via contrária, em função das dimensões excedentes e baixa velocidade, colocando em risco a segurança de quem passava pelo local.

Os veículos eram conduzidos por funcionários de um proprietário rural, mas todos estavam com as CNHs vencidas. O adolescente, de 14 anos, é filho do empresário.

Momento que o adolescente foi flagrado conduzindo máquina agrícola na BR-070, em Aragarças

Durante a abordagem, os agentes constataram que uma das máquinas agrícolas era conduzida pelo filho de um proprietário rural. Além disso, os outros veículos eram dirigidos por funcionários que estavam as Carteiras Nacionais de Habilitações (CNHs) vencidas.

Os veículos foram retirados da rodovia e levados para uma estrada de fazenda e o proprietário foi orientado a transportar as máquinas agrícolas embarcadas.

Os motoristas que conduziam os veículos com as CNHs vencidas foram autuados e tiveram os documentos recolhidos. Foi lavrado um Termo Circunstanciado em desfavor do empresário rural pela contravenção de dirigir veículo colocando em risco a segurança de outras pessoas. Veja o vídeo:

Em outro caso, máquina agrícola avaliada em R$ 130 mil foi recuperada em Rio Verde

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) recuperou, no último dia 30 de outubro, uma máquina agrícola avaliada em R$ 130 mil reais, em Rio Verde.

Segundo a corporação, a máquina foi roubada na época da Feira Tecnoshow, em abril do ano passado, durante translado da máquina de Rio Verde para Ribeirão Preto (SP).

A máquina estava em uma fazenda e o proprietário não estava no local no momento da apreensão,mas foi identificado. Ele poderá responder por crime de receptação. Em relação ao crime de apropriação indébita, a Polícia Civil segue com as investigações para identificar e localizar os responsáveis.