Após roubo, carro estraga e ladrões são presos ao chamar guincho, em Goiás

Na noite desta segunda-feira (27/1) três ladrões foram presos ao chamar um guincho após o carro usado para praticar um roubo estragar. O caso aconteceu entre Teresópolis e Anápolis.

Conforme informações, a Polícia Militar (PM) recebeu uma denúncia indicando que três homens teriam praticado um roubo na zona rural de Jaranápolis, interior de Goiás, e estavam em um veículo Fiat Uno cinza.

De posse das caraterísticas, os militares ainda souberam que o carro utilizado no roubo teria estragado na volta para Goiânia e os criminosos chamaram um guincho.

A equipe então se deslocou em direção a Teresópolis quando avistou na altura do pedágio próximo a Anápolis um guincho rebocando um veículo com as mesmas características da denúncia.

Ao realizar a abordagem, os agentes identificaram os três suspeitos, que confessaram ter cometido o roubo em uma fazenda, levando alguns objetos pessoais, celular e a quantia de e R$ 3.254,00.

Diante disso, os suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes em Anápolis, onde as vítimas reconheceram os criminosos, que foram autuados em flagrante pelo crime de roubo.

Além dos ladrões presos após carro estragar e chamar o guincho, outros foram flagrados com drogas em veículo guinchado, em Goiás

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou drogas em veículo guinchado em Rio Verde. O carro em pane era rebocado por um auto socorro na BR-060.

Segundo a corporação, o veículo, Mercedes A 190, saiu de Campo Grande (MS) com destino a Brasília. O carro era conduzido por um Técnico em Informática, de 46 anos.

Questionado sobre as drogas em veículo guinchado, o condutor do veículo em pane, informou que após sair da capital do Mato Grosso do Sul e percorrer 200 quilômetros, aproximadamente, o veículo apresentou problemas mecânicos.

O acusado informou à corporação que aceitou fazer o transporte, pois passa por dificuldades financeira e ainda está com a esposa grávida de três meses. Pelo transporte das drogas ele receberia a quantia de R$ 5 mil reais. Ele foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes local.