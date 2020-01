Bombeiros capturam cuíca-lanosa em calçada de casa, em Valparaíso de Goiás

Os moradores de uma região de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, ficaram intrigados com um pequeno animalzinho que apareceu na calçada de uma casa no final da manhã da última segunda-feira (27/1). Facilmente confundido com um gambá, o bichinho se tratava de uma cuíca-lanosa, um marsupial encontrado da região amazônica até o sul do Brasil.

O animal foi capturado por volta 11h15 de ontem, e estava na calçada de uma casa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o espécime da cuíca-lanosa estava aparentemente debilitado, mas não apresentava lesões. Ele foi encaminhado a um órgão ambiental.

A cuíca-lanosa (Caluromys philander) é um marsupial que pertence à família Didelphidae, composta por 19 gêneros e 92 espécies. Cerca de 55 destas espécies são encontradas no Brasil. Quanto às características, o animal possui pelagem no tom pardo, patas rosadas e um traço escuro vai da testa ao focinho. Os olhos variam do castanho ao alaranjado e a cauda despelada é comprida e fina.

Em fase adulta, o animalzinho pode medir até 25,8 centímetros e pesar entre 150 e 390 gramas, e é encontrado da região amazônica até o sul do Brasil. Há ocorrência da espécie em São Paulo, no Paraná e Rio de Janeiro. A cuíca-lanosa tem como seu habitar florestas tropicais, subtropicais e mata ciliares de ambiente úmidos. O bichinho fica em copa de árvores e utiliza cavidades nas árvores para construir o ninho.

A cuíca-lanosa tem hábitos noturnos e alimenta-se de artrópodes, frutas, néctar e também de gomas das árvores.

Além de caso de captura de cuíca-lanosa, cobra foi resgatada em Planaltina de Goiás

Também na segunda-feira, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás resgatou uma cobra em quintal de residência, em Planaltina de Goiás. Segundo a corporação, a cobra, da espécie coral, com aproximadamente 1 metro, estava na garagem da residência.

De acordo com a corporação, na manhã do dia em questão a corporação foi acionada para realizar o resgate de uma cobra no quintal de uma residência no bairro setor Sul, em Planaltina de Goiás.

No local a equipe verificou que a cobra, da espécie coral, com aproximadamente 1 metro, estava na garagem da residência. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, com a utilização de equipamentos de contenção de répteis, os bombeiros realizando o resgate, sem ferimentos ao animal, que foi levado para uma reserva ambiental de Planaltina.