Bombeiros resgatam corpo de vítima desaparecida em Anicuns

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) foi acionado, na manhã desta terça-feira (28/1), para buscar uma pessoa desaparecida em Anicuns, a 84 quilômetros de Goiânia.

Segundo a corporação, o corpo da vítima desaparecida foi encontrado após três horas de buscas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO), na manhã desta terça-feira (28/1) por volta das 10 horas a guarnição das cidades de Trindade e Goiânia foram acionadas para uma ocorrência de busca de pessoa desaparecida em Anicuns.

Ainda segundo a corporação, no local as equipes de bombeiros militares de Trindade e de Busca e Resgate com Cães do 1º Batalhão Bombeiro Militarde Goiânia, com emprego também da Aeronave Remotamente Pilotada (drone), iniciaram as buscas a partir da ponte sobre o Rio Esperança, localizado em Anicuns.

Neste local polulares avistaram um corpo boiando no último domingo (26/1).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, após três horas de busca as equipes localizaram o corpo a 3 quilômetros do local onde foi visto pela última vez.

O corpo estava em um local de difícil acesso em meio a galhadas. Após o resgate, o corpo ficou aos cuidados do Instituto de Medicina Legal (IML).

Além de resgate de corpo de vítima desaparecida em Anicuns, bombeiros encontraram corpo de jovem vítima de afogamento

Na quarta-feira (15/1) o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) encontrou corpo de jovem vítima de afogamento em Planaltina de Goiás, a 291 quilômetros de Goiânia.

A vítima, do sexo masculino de 16 anos, teria se afogado por volta das 15h da terça-feira (14/1) enquanto estava atravessando a Lagoa Formosa.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO), as equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás encontraram o corpo do jovem vítima de afogamento.

O jovem se afogou na Lagoa Formosa, em Planaltina de Goiás.