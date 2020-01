Carro com duas pessoas capota e cai de ponte em Goianésia 

Na tarde desta terça-feira (28/1) o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) foi acionado para atender uma ocorrência em que carro com duas pessoas capotou e caiu de ponte em Goianésia.

No veículo estava um casal, de 40 e 42 anos, que foram socorridos pela corporação. A mulher estava consciente, com ferimento na cabeça , no braço e perna direita. Já o homem estava consciente, porém com ferimento na cabeça, confuso, escoriações diversas e estava preso às ferragens do carro.

O acidente aconteceu na estrada para o Morro da Santa, na zona rural de Goianésia, a 177 quilômetros de Goiânia.

Após os procedimentos de remoção das ferragens, foram iniciados os primeiros socorros aos dois ocupantes do veículo. Em seguida, foram levadas para hospital de Goianésia.

