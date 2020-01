Cinemas Lumière comunicam saída do Araguaia Shopping, em Goiânia

A rede de cinemas Lumière anunciou, nesta segunda-feira (27/1), o encerramento das atividades no Araguaia Shopping, em Goiânia. De acordo com o comunicado oficial, as salas funcionarão até a próxima sexta-feira (31/1).

Na nota, publicada nas redes sociais dos Cinemas Lumière, a empresa não deu detalhes sobre a saída e também não esclareceu se continuará o atendimento nas unidades do Portal Shopping e Banana Shopping.

Leia o anúncio na íntegra:

Prezados, a administração dos Cinemas Lumière comunica que, após um longo período de parceria com o Shopping Araguaia, encerrará as atividades desta unidade. Agradecemos a parceria e a todos os clientes que dedicaram seu tempo buscando entretenimento e lazer. Cinemas Lumière informam ainda que as salas de cinema funcionarão até o próximo dia 31 de janeiro.

Justiça determina suspensão das atividades dos Cinemas Lumière no Shopping Bouganville, em Goiânia

Em fevereiro de 2019, a Justiça de Goiás suspendeu as atividades dos Cinemas Lumière no Shopping Bouganville, em Goiânia. A unidade enfrentava problemas ligados a estrutura do local. Um ano antes da decisão, no mês de outubro, o cinema chegou a ser interditado por tempo indeterminado em razão dos estragos causados nos equipamentos por uma chuva ocorrida na capital.

Sobre a suspensão das atividades, a rede de Cinemas Lumière informou, à época, que “sempre zelou pela segurança e conforto de suas instalações” e que os problemas nas salas de cinema “foram causados, única e exclusivamente, pela administração do Shopping Bouganville“. No texto, a empresa disse que acataria a decisão e encerraria as atividades no local.

