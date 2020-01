Diversão de grupo em motel de Goianésia termina com mulheres presas no banheiro

Um grupo de quatro pessoas se envolveu numa verdadeira operação de resgate, na madrugada da última segunda-feira (27/1), depois que três mulheres acabaram ficando presas no banheiro durante uma ‘festinha particular’ em um motel de Goianésia. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para abrir a porta e liberar o trio.

Os bombeiros foram acionados por volta das 2h20 da madrugada de ontem para atuar na ocorrência registrada em um motel localizado na Avenida Contorno, no Bairro jardim Esperança, em Goianésia. A corporação foi informada de que três mulheres, que estavam na companhia de um homem, haviam ficado presas no banheiro do estabelecimento após entrarem nele e trancarem a porta, sendo incapazes de destrancar depois.

Pelo caráter inusitado da chamada, membros da corporação chegaram a desconfiar de trote e entraram em contato com o motel, que confirmou a veracidade das informações.

Homem que estava com as mulheres em motel de Goianésia tentou arrombar porta do banheiro, mas não conseguiu

Segundo os bombeiros, um viatura da corporação, então, se deslocou para o motel para atender às mulheres presas no banheiro.

Quando chegaram ao local, os bombeiros militares se depararam com a fechadura da porta do banheiro já ausente. Foi apurado que o homem que estava com as moças ainda tentou ajudar a abrir a porta através de arrombamento, mas não conseguiu. A equipe, então, fez uso da ferramenta “pé de cabra” para forçar a porta e abri-la, tirando as mulheres de lá. Apesar do constrangimento, elas não apresentavam nenhum ferimento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi encerrada por volta das 2h50.

No ano passado, detentos foram flagrados fazendo farra em motel, em Anápolis

Em agosto do ano passado, dois homens que estavam foragidos do presídio de Jaraguá, na região Central de Goiás, foram flagrados dando um ‘festa’ particular na suíte de luxo de um motel, em Anápolis. Os presos estavam com duas mulheres e segundo a Polícia Militar, no quarto havia bebida espalhada e resquício de uso de droga.

Na época, um vídeo feito pelos policiais que prenderam os foragidos mostrou um dos homens que aparece de cueca ao lado da banheira de hidromassagem da suíte e o outro com parte do corpo enrolado em uma toalha. Ainda de acordo com os agentes, os foragidos foram flagrados ao som de funk, ligado no último volume.

Segundo informações da PM na ocasião, os homens foram localizados após a corporação receber um denúncia anônima. Ao fazerem vistoria no estabelecimento localizado no Bairro Maracanã, os policiais descobriram que os denunciados eram foragidos do Sistema Prisional de Jaraguá. Os homens são suspeitos de crimes como roubo, receptação e tráfico de drogas.