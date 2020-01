Dupla armada aborda entregador e rouba pizza e refrigerante, em Formosa

Dois homens, armados com facas, abordaram um entregador e roubaram uma pizza, um refrigerante e R$ 60. O crime ocorreu na noite desta segunda-feira (27/1), no Jardim das Américas, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal.

Segundo relato do entregador, ao chegar próximo ao endereço destino do pedido, ele foi abordado por dois homens o abordaram e informaram que era os clientes que haviam solicitado a entrega. No entanto, a dupla, que estava armada com facas, anunciaram o roubo e ficaram com a pizza, um refrigerante de R$ 60,00.

Após o ocorrido, o entregador acionou a Polícia Militar e passou as características dos suspeitos. O roubo ocorreu por volta das 22h50 na Avenida Circular, nas proximidades do Laguinho do Abreu, no Jardim das Américas, em Formosa.

PM prende suspeito e recupera R$ 31,00. Pizza e refrigerante já haviam sido consumidos

Momentos depois, os policiais militares localizaram um dos suspeitos, um jovem de 23 anos. De acordo com a corporação, ele estava aparentemente sob efeito de drogas. Com ele estavam o refrigerante, a caixa da pizza e R$ 31; as duas facas usadas para ameaçar o entregador também foram apreendidas.

Quando questionado, o acusado permaneceu em silencio e não informou onde estava o comparsa, que não foi localizado. O suspeito foi levado à Central de Flagrantes, onde foi reconhecido pela vítima como sendo o autor do crime. O rapaz foi autuado por roubo.

Violência contra entregador

No passado, em Mineiros, interior de Goiás, um entregador de lanche, cuja identidade não foi divulgada, foi espancado e teve a moto que usa como instrumento de trabalho destruída por quatro homens. O motivo seria uma briga de trânsito ocorrida há quase um mês.

Conforme informações do delegado responsável pelas investigações, Marcos Guerini, a investigação constatou que há cerca de 30 dias a vítima havia se envolvido em um desentendimento no trânsito com um homem, em Mineiros. No dia do ocorrido, o homem que se envolveu na discussão passada estava de carro com três amigos quando encontrou a vítima por coincidência, que estava em horário de expediente. Ele trabalha como entregador de lanche em um estabelecimento da região.

Marcos Guerini conta que, sem nenhum aviso e de forma covarde, o grupo composto por Diogo Silva Goulart, Táison Rogério Ferreira Souza, Guilherme da Silva Leal e Pablo de Jesus Silva, surpreendeu a vítima e começou a agredir a vítima com extrema violência, sem proporcionar chance de defesa. “Mesmo com a vítima caída, eles chutaram e batiam sem parar”, disse o delegado.

Além disso, o grupo destruiu a motocicleta usada pela vítima para trabalhar, acarretando um prejuízo de aproximados R$ 2.500 reais.