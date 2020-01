Em assalto, vizinhos fazem mãe e filho de 4 anos reféns, em Goiânia

Na madrugada desta terça-feira (28/1), durante um assalto, vizinhos fizeram uma mãe e o filho de 4 anos reféns, no setor Madre Germana II, em Goiânia.

Conforme informações, três suspeitos, entre eles um adolescente de 15 anos, pularam o muro da casa da vizinha e anunciaram o roubo. Vários objetos da casa foram levados.

Durante a ação, os criminosos agrediram a mulher com coronhadas na nuca e tapas no rosto. Após levarem diversos objetos da casa, os suspeitos fugiram do local.

A Polícia Militar (PM) então recebeu uma denúncia anônima e se deslocou até o endereço indicado. Chegando no local, encontraram os objetos roubados da casa da vítima entre eles um carro, três TVs, computadores, um fogão, violão e lâmpadas.

A vítima não conseguiu fazer o reconhecimento dos vizinhos, pois estavam com os rostos cobertos. Entretanto, diante dos fatos, os três foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Goiânia.

Além dos vizinhos que fizeram mãe e filho de 4 anos reféns durante assalto, em Goiânia, um casal de idosos também passou pela mesma situação, em Asa Norte

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, no dia 16 setembro, dupla que fez casal de idosos de reféns para roubar residência, em Asa Norte, a 212 quilômetros de Goiânia.

De acordo com informações da corporação, dois homens fizeram um casal de idosos, de 80 e 73 anos, reféns em uma residência, em Asa Norte. A diarista do local ficou trancada pelo lado de fora da casa.

Os homens invadiram a residência e estavam armados com uma arma artesanal calibre 9mm e um simulacro de pistola. A corporação foi acionada por vizinhos do casal de idosos, que escutaram gritos vindos do interior da casa pedindo por socorro.

Ao chegarem no local, os policiais viram a diarista no quintal e ela informou que a casa estava trancada. A corporação conseguiu abrir a porta com uso da força.

Neste momento um dos assaltantes tentou fugir pela porta da frente do imóvel, mas foi capturado no mesmo instante. Com ele foi apreendido uma arma artesanal 9mm com 10 munições.

O outro assaltante tentou fugir pelo fundo da casa, mas a casa estava cercada. Um simulacro de pistola foi apreendido. Eles foram presos em flagrante por roubo a residência com restrição de liberdade da vítima. Eles foram levados à 5º Delegacia.