Foragido, homicida de alta periculosidade é preso em Trindade

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu, na noite desta segunda-feira (27/1), um homicida de alta periculosidade que estava foragido do sistema prisional de Trindade.

A abordagem aconteceu após uma equipe visualizar um motorista em atitude suspeita. Foi solicitada a parada, mas o homem não obedeceu e empreendeu fuga, momento que os militares começaram o acompanhamento.

Após um tempo em perseguição, a equipe conseguiu abordar o homem, que não apresentou documentos pessoais nem do veículo. Após levantamento, foi constatada a identidade do suspeito e verificado que se trata de um criminoso de alta periculosidade.

Ele é integrante de uma facção criminosa, suspeito de cometer diversos crimes, inclusive homicídios e tráfico de drogas. Há a suspeita de que ele seja o responsável pelas últimas mortes na região de Trindade, que teriam sido motivadas por disputa de território entre facções.

A prisão do homicida de alta periculosidade preso em Trindade

Em revista pessoal, foi encontrado um telefone celular em posse do suspeito, que apresentou extremo nervosismo quando percebeu a aproximação da equipe, ele teria inclusive apagado mensagens do aparelho.

Após ser identificado, a mãe do suspeito foi localizada em casa, onde foi encontrada uma motocicleta que teria as mesmas características de outra que foi utilizada em um homicídio no último sábado (25/1), que vitimou Danilo, no Setor Estrela do Oriente.

A motocicleta está com a documentação atrasada desde o ano de 2016 e, segundo a mãe do suspeito, ela pertencia ao seu filho. Além disso, no local também foi encontrada uma espingarda calibre 12, 16 munições do mesmo calibre.

Os militares ainda localizaram uma camiseta, que teria sido utilizada no dia do homicídio de Danilo. Um motocicleta Titan azul também foi encontrada e apreendida. Ao ser questionado, ele confirmou ser uma dos autores do crime ocorrido no último sábado (25/1).

O veículo apreendido foi encaminhado ao pátio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT). O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Trindade para sua oitiva e depois para a Unidade Prisional de Trindade.