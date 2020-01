Homem é preso após agredir ex e enforcar filha de 6 anos, em Ipameri

Um homem foi preso suspeito de agredir a ex e enforcar a filha de 6 anos, em Ipameri, na região Sudeste do estado. O caso aconteceu no último domingo (26/1).

Conforme informações, o casal teve um relacionamento de vinte anos, mas estava há um mês separado. Ele então vinha fazendo ameaças a ex-mulher caso ela tivesse outro homem.

Durante uma discussão no último domingo (26/1), o homem invadiu a casa da mulher e começou a agredir ela e a filha, de 6 anos. Ele inclusive já teria quebrado objetos na casa dela outras vezes.

Após as agressões, o homem fugiu do local e a vítima acionou a Polícia Militar, que iniciou diligências e prendeu o homem minutos depois.

Todos os envolvidos foram encaminhado para a delegacia e o homem se encontra detido no presídio de Ipameri. Ele deve responder por violência doméstica. A vítima ainda informou que já possui medidas protetivas contra o ex.

Além do homem preso após agredir ex e enforcar filha de 6 anos, em Ipameri, outro agrediu e estuprou ex-namorada, em Valparaíso

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) prendeu no dia 11 de outubro um homem acusado de agredir e estuprar ex-namorada, em Ipameri. As agressões começaram após o fim do relacionamento dos dois.

A prisão é em desfavor de A. A. B. pela prática de feminicídio tentado, ameaça, injúria, estupro e cárcere privado. Todos esses crimes foram praticados em desfavor de sua ex-namorada, T. C. L.

Segundo a Polícia Civil, o agressor não aceitando o fim do relacionamento, manteve a ex-namorada em cárcere privado no interior de um quarto.

Nesta ocasião, o homem proferiu ameaças, injúrias e agrediu a ex-namorada fisicamente e, mediante grave ameaça, forçou a prática de relações sexuais.

Após o episódio, a vítima foi até a Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher (Deam) apresentando lesões aparentes por todo o corpo, em seu rosto, bem como dificuldades para caminhar.

O agressor já possuí passagens na polícia pelos crimes de receptação e de lesão corporal no contexto da violência doméstica. Ele se encontra preso à disposição da Justiça, em Valparaíso.