Médico goiano Zacharias Calil é indicado ao Prêmio Nobel de Medicina

A Câmara dos Deputados, com aval do Senado, indicou o nome do médico goiano, que também é deputado federal, Zacharias Calil (DEM) ao Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina.

O Comitê Nobel da Suécia analisará a indicação do médico goiano. O prêmio será anunciado em outubro e a cerimônia acontecerá em dezembro de 2020.

Em sua rede social o médico goiano, que também é cirurgião pediátrico, afirmou que nunca imaginou ser indicado a um prêmio de tanto prestígio como o Prêmio Nobel de Medicina, realizado pelo Instituto Karolinska, da Suécia.

Além disso, em seu post o deputado federal ressaltou que “vários brasileiros já foram indicados e, embora nenhum tenha sido ainda agraciado, me sinto honrado por ter meu nome ao lado de Carlos Chagas, Adolfo Lutz, por exemplo, apenas por fazer o meu trabalho”.

Nunca imaginei que pudesse, um dia, representar o Brasil na disputa de um Prêmio Nobel de Medicina – a mais prestigiada condecoração da ciência, realizada pelo Instituto Karolinska, da Suécia. ⁣⁣Vários brasileiros já foram indicados e, embora nenhum tenha sido ainda agraciado, me sinto honrado por ter meu nome ao lado de Carlos Chagas, Adolfo Lutz, por exemplo, apenas por fazer o meu trabalho. Sou médico e tenho toda a minha vida dedicada à medicina, atendendo no serviço público de saúde e seguindo, de fato, o juramento de Hipócrates ao prometer que “ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência”. ⁣⁣E sei, também, da importância do meu papel, enquanto parlamentar, na busca por mais investimento e incentivo à pesquisa – algo historicamente negligenciado em nosso País – para que possamos ver surgir novos nomes de médicos e pesquisadores a serem contemplados merecidamente com este reconhecimento.⁣⁣O Prêmio é anunciado em outubro e a cerimônia será em dezembro deste ano, mas já conto com a torcida de vocês. ⁣

Médico goiano Zacharias Calil indicado ao Prêmio Nobel de Medicina ressalta a importância do incentivo a pesquisa

Em conversa com um veículo local, o médico goiano que concorre ao prêmio como também pesquisador e cientista afirmou estar muito orgulhoso e ressaltou que desenvolveu técnicas de cirurgia e patenteou um medicamento para redução de tumores benignos em crianças e adultos.