Motociclista morre ao bater em caminhão em rotatória de Goiânia

Um motociclista, de 23 anos, morreu no início da tarde desta terça-feira (28/9), após bater em caminhão em uma rotatória, na Vila Finsocial, em Goiânia. O acidente aconteceu na Avenida Noroeste em uma rotatória próximo a um frigorífico.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (DICT), o motociclista pilotava uma Yamaha, cor vermelha, e trafegava pela Avenida Noroeste, sentido bairro/ Centro, na pista da esquerda.

O caminhão saía do acesso ao portão do frigorífico, entrou no retorno trafegando pela pista da direta, momento que aconteceu a batida com a motocicleta. O piloto era entregador por aplicativo. Veja o vídeo:

O motociclista ficou embaixo do caminhão e alguns populares tentaram ajudar com um macaco mecânico. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde não resistiu e morreu.

O motorista do caminhão, de 36 anos, permaneceu no local e foi submetido ao teste de alcoolemia, cujo resultado foi negativo. O caso segue sendo investigado pela Dict.

Além do motociclista que morreu ao bater em caminhão em rotatória, outro bateu em porta de carro e foi atropelado após cair na pista, em Goiânia

Um grave acidente com uma vítima fatal foi registrado no último dia 20 dedezembro, no bairro Cidade Jardim, em Goiânia. Um motociclista caiu na pista e morreu atropelado após bater em porta de carro aberta.

Conforme informações de testemunhas, a vítima, identificada como Haislan Tonelino, de 43 anos, estava em uma motocicleta e trafegava pela rua Formosa, momento que bateu na porta de um veículo Ford/Fiesta prata, que estava à direita da via.

O motorista não teria visto que o motociclista se aproximava e abriu a porta para sair do veículo. Com o impacto, a vítima caiu na pista e acabou sendo atropelada por uma Range Rover Evoque que passava pelo local.

De acordo com a Delegacia Especializada Em Investigação De Crimes De Trânsito de Goiânia (Dict), após o acidente, o motorista do Ford Fiesta evadiu-se do local sem ser identificado. Já o motorista da Range Rover ficou no local por um tempo, mas acabou saindo antes da chegada da Polícia Militar; ele também não foi identificado.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), foi acionado para socorrer o homem, mas ele não resistiu e morreu ainda no local.

Colegas de trabalho de Haislan Tonelino estiveram no local do acidente e contaram que ele trabalhava em uma fábrica de embalagens e teria mudado de turno para comemorar o aniversário de 10 anos do filho. No momento do acidente, Haislan estava à caminho da festa.