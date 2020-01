Passageiro agride motorista de ônibus com chutes e pedradas, em Goiânia

Um motorista de ônibus foi agredido com chutes e pedradas por um passageiro, por não deixá-lo seguir viagem sem pagar o valor integral da passagem, que custa R$ 4,30. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (27/1), na Avenida T-9, no Setor Bueno, em Goiânia.

O motorista, de 64 anos, que preferiu não se identificar, contou que seguia pela Avenida T-9, na linha 028 (T. Bandeiras / T. Bíblia – Via T-9), quando foi acionado pelo passageiro. Segundo ele, o homem pediu para seguir viagem sem pagar o valor total da tarifa.

Diante da situação, o motorista devolveu o dinheiro ao passageiro e o alertou de que o valor precisaria estar completo. Neste momento, ainda conforme relato do motorista, o rapaz desceu do ônibus, pegou algumas pedras na rua e começou a joga-las no ônibus. O motorista foi atingido na região da cabeça. O veículo teve o para-brisa e a uma porta danificada.

Nota na íntegra:

O motorista de um veículo da linha 028 foi alvo de vandalismo na tarde desta segunda-feira (27/01), quando trafegava na Av. T-9, em Goiânia. O motorista recebeu os primeiros atendimentos do Samu ainda no local, e a concessionária responsável providenciou outro veículo para completar a viagem dos passageiros. O RedeMob Consórcio lamenta o ocorrido e vai apurar o caso. A concessionária responsável prestará toda a assistência necessária para a rápida recuperação do motorista. Complemento da nota (28/01/2020): A concessionária Rápido Araguaia vai indenizar todos os valores correspondentes a prejuízos materiais do motorista decorrentes da agressão sofrida pelo profissional. A empresa também agendará uma consulta oftalmológica e irá restituir o óculos do motorista.

Motorista de ônibus qeu foi agredido com chutes e pedradas precisou levar pontos devido corte na cabeça

De acordo com informações de um veículo local, o motorista de ônibus agredido com chutes de pedradas após constatar que o passageiro não estava com o dinheiro da passagem completo, este devolveu a quantia para o homem.

Neste momento, o motorista começou a ser agredido. O trabalhar lembra de um formigamento no rosto e sua camisa suja de sangue. Ele foi socorrido e levado ao hospital com hematomas e um corte na cabeça.

Na ocaisão, precisou levar quatro pontos devido o corte na cabeça. Apesar disso, o trabalhador do transporte coletivo de Goiânia já foi liberado e se recupera em casa.

O motorista de ônibus afirmou não sentir raiva de seu agressor. O homem, que afirma que ama seu trabalho, aposenta neste ano, porém pretende continuar trabalhando na área.