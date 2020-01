Polícia faz reconstituição do caso de irmãos mortos em confronto em Trindade

Nesta quarta-feira (29/1), às 9h, está marcada a reconstituição do caso onde dois irmãos foram mortos em um confronto policial, no setor Maysa II, em Trindade, na Região Metropolitana da capital.

Devem participar da reconstituição as Polícia Civil e Técnico Científica, além dos Policiais Militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que estavam no dia do suposto confronto. Os familiares das vítimas negam a possibilidade de troca de tiros.

O objetivo é simular como a ação policial aconteceu e o ambiente onde as mortes ocorreram, levando em conta as evidências e depoimentos colhidos até o momento.

Relembre o caso de irmãos mortos em confronto em Trindade

Durante uma ação policial do Batalhão de Operações Policiais (Bope), no último dia 6 de janeiro, dois irmãos foram mortos a tiros no Setor Maysa II, em Trindade.

Conforme registros da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), os irmãos Kaleb de Paula Araújo, de 18 anos, e Victor de Paula Araújo, de 21 anos, foram baleados em casa.

De acordo com a ocorrência registrada na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Trindade, os militares tentaram abordar os suspeitos na área externa da residência, mas eles correram para dentro. A equipe então fez o adentramento e, conforme registrado, foram recebidos a tiros.

Durante a suposta troca de tiros, os irmãos foram baleados na casa da família. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) chegou a socorrer os jovens, que morreram em seguida em uma unidade de saúde.

Os policiais que participaram da ocorrência relataram que encontraram três armas de fogo no local, um simulacro, uma quantia em dinheiro e substância análoga à maconha.

Segundo a Polícia Militar, os militares receberam a informação de que o local seria um ponto de tráfico de drogas. A corporação ainda informou que Victor de Paula Araújo, de 21 anos, já tinha diversas passagens pela polícia e também já havia sido preso mais de 10 vezes. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.