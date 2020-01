Prefeitura de Aparecida entrega 45ª praça beneficiando moradores do Setor American Park

Dando continuidade à maratona de entrega de praças públicas para benefício dos moradores, a Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) entrega nesta terça-feira, 28, a praça Marcílio Júnior Mendes Ferreira, que fica localizada na rua X-03. A solenidade de inauguração será realizada a partir das 17h, e contará com a presença do prefeito Gustavo Mendanha, do secretário da SDU, Max Menezes, autoridades municipais e moradores.

A nova praça, que recebe o nome de um morador do setor, possui um terreno de 1.810,03 m² onde a diversão e lazer é garantida para toda a família. Os moradores poderão praticar atividades físicas com a academia para a terceira idade (ATI), a criançada poderá aproveitar o Playground, jogos de mesa, além de um campo de futebol com terreno natural. O espaço também dispõe de paisagismo, iluminação, pergolado de madeira, oito bancos de concreto, lixeiras, e área permeável de 1,326,91 m².

Gustavo Mendanha explana que o investimento em áreas de lazer é fundamental para o crescimento do município e para incentivar a população a praticar atividade física. “As praças contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas porque são espaços de convivência e que podem ser utilizados para a prática do lazer, brincadeiras, atividades físicas e culturais”, disse.

Max Menezes disse que a previsão da secretaria é entregar até o fim do ano, mais 65 espaços. “Queremos levar o benefício para todos as regiões, beneficiando centenas de moradores”, comentou o secretário ressaltando ainda que as praças mais antigas também estão passando por reforma. “Esses espaços valorizam os bairros e transformam a realidade da população”.