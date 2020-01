Prefeitura de Goiânia atua para conter estragos causados pelas chuvas

O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Dolzonan da Cunha Mattos, falou nesta terça-feira (28/1), durante entrevista ao telejornal Bom Dia Goiás, sobre os trabalhos preventivos e de reconstrução realizados para minimizar os danos causados pelas precipitações da última semana.

Estão sendo executados reparos a fim de conter uma erosão causada pelo acúmulo de lixo, que alterou o curso da água no Córrego Capim Puba, na Avenida João Luiz de Almeida, no Setor Crimeia Oeste, que precisou ser interditada.

Segundo o secretário, inicialmente será feita uma contenção com pedra marroada para evitar que a erosão aumente e danifique a pista. Os meios-fios também precisarão ser reconstruídos, para conter o avanço da água. De acordo com o Dolzonan Mattos, a previsão é que os serviços sejam concluídos rapidamente, e que a liberação da pista seja feita em até quatro dias.

A Rua Padre Monte, no Bairro Goiá, e a Rua C, no Recreio Panorama seguem interditadas. As obras para a recuperação das pontes localizadas nas duas vias estão em processo de licitação emergencial. A previsão é que nos próximos 60 dias seja dada a ordem de serviço para a execução das obras de construção de novas estruturas e no prazo de 90 dias, após a ordem de serviço, sejam iniciadas.

Tapa-buracos

Sobre a operação tapa-buracos, o Secretário de Infraestrutura reforça que há 15 equipes trabalhando diuturnamente durante a semana, inclusive, aos sábados, domingos e feriados.

Dolzonan Mattos falou também sobre a erosão do Córrego Cascavel e informou que a Prefeitura deverá assinar uma ordem de serviços para início da obra de canalização e execução da pista da Marginal Cascavel.