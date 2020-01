Rick Chesther é atração de meeting da City e OM em Goiânia

O digital influencer e palestrante Rick Chesther, participa no próximo dia 30 de janeiro (quinta-feira) de dois encontros com corretores de imóveis, em Goiânia. As palestras estão sendo promovidas pela OM Incorporadora e pela City Soluções Urbanas. No evento, Rick Chesther vai falar sobre sua especialidade: motivação e vendas.

Quem é Rick Chesther?

Dono de uma história de sucesso, Rick Chesther é do interior de Minas Gerais, mas mora com a família no Rio de Janeiro desde sua infância. Ele conta que começou a trabalhar aos sete anos e teve que abrir mão dos estudos por conta do trabalho. “Vendi alguma coisa a vida toda: verdura, picolé, sacolé, bijuteria. Num determinado momento fui vender água na praia. Comecei a falar de crise, por ter trabalhado a vida toda por minha conta e por ter conseguido fazer minha engrenagem virar, apesar de tudo”, conta.

Lançamento promete ser marco arquitetônico de Goiânia

Além de conhecer um pouco mais sobre a história de superação de Rick Chesther, os corretores de imóveis também terão uma outra importante atração. No evento, será apresentado o primeiro lançamento de 2020, da parceria entre City e da OM Incorporadora.

O empreendimento ainda não teve o nome divulgado, mas apesar do mistério, já se sabe que o projeto será assinado pelo escritório franco-brasileiro, Triptyque Architecture. São três arquitetos franceses e uma brasileira e o premiado escritório tem atuação no Brasil, França e Alemanha. O empreendimento será construído na Rua T-36, no Setor Bueno e promete causar impacto além de se tornar um dos diferenciais arquitetônicos que compõem a paisagem de Goiânia.

