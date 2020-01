Sem CNH, motociclista é preso durante fuga, no Recanto das Emas

Um motociclista foi preso, na manhã desta terça-feira (28/1), durante uma fuga policial no Recanto das Emas, Região Administrativa do Distrito Federal.

O motociclista pilotava uma motoneta, desobedeceu uma ordem de parada dos policiais e empreendeu fuga pela rodovia. Ele teria até trafegado pela contramão. Após uma perseguição de aproximadamente quatro quilômetros, os policiais rodoviários federais conseguiram abordar e capturar o motociclista.

Durante a abordagem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatou que o motociclista estava sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o licenciamento do veículo estava vencido.

Diante dos fatos, o motorista foi atuado por dirigir perigosamente e trafegar sem habilitação, cuja pena de detenção varia de seis meses a um ano ou multa.

Em outro caso, motorista bêbado e sem CNH perdeu controle e bateu em 3 carros, em Goianésia

Um motorista de 42 anos foi detido após perder o controle da direção e bater em outros três carros, em Goianésia, na região Central de Goiás. Segundo a Polícia Militar, o homem estava bêbado e não tinha CNH, a Carteira Nacional de Habilitação.

A corporação foi acionada para uma ocorrência de trânsito envolvendo quatro veículos. No local, os policiais constataram que um motorista, com sinais de embriaguez, perdeu o controle da direção e bateu contra três carros. O caso ocorreu na noite da última terça-feira (21/1).

O condutor de um Gol, na cor verde, seguia pela Avenida Brasil sentido leste/oeste, quando perdeu o controle do veículo e bateu com três carros que estavam estacionados na via, sendo um Polo prata, um Gol cinza e Peugeot 307 preto.

De acordo com os PMs que atuaram na ocorrência, no momento da abordagem o motorista estava visivelmente embriagado e sem condições até de de ficar em pé. Ele, que se negou a fazer o teste do bafômetro, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico e seguida para a delegacia da cidade para os procedimentos cabíveis.

O homem teve o veículo apreendido e foi notificado por dirigir veículo sem possuir CNH, dirigir sob a influência de álcool e recusar-se a ser submetido a teste do bafômetro, e conduzir veículo com documentação irregular.

Os proprietários dos carros envolvidos foram liberados ainda no local.