Vândalo invade Restaurante Cidadão, em Anápolis, faz janta e sai após sobremesa

Um Restaurante Cidadão, em Anápolis, foi invadido na madrugada desta terça-feira (28/1). No local, o vândalo, que entrou pelo teto, descongelou um frango, preparou uma refeição e após jantar, deixou a unidade comendo alguns doces de amendoim encontrados na dispensa. O homem ainda não foi identificado.

De acordo com as primeiras informações, quando os funcionários chegaram ao local na manhã desta terça-feira (28/1), encontraram a cozinha revirada. Foi constatado que um homem, durante a madrugada, entrou pelo teto do restaurante, descongelou um frango e preparou uma refeição para ele.

No chão foram encontrados os sacos plásticos dos mantimentos que ele usou na preparação a carne. Um dos armários foi arrombado pelo vândalo. Segundo relato dos servidores, o suspeito faminto descascou cebola e teve tempo de picar o alho, para preparar a carne.

Apurações feitas no local mostram que nenhum objeto de valor foi levado pelo invasor, além do prejuízo com os alimentos. No caixa no Restaurante Cidadão estavam um computador e cerca de R$ 25, mas tanto o aparelho quanto o dinheiro estavam intactos. O restaurante invadido fica localizado no Centro de Anápolis.

Após o jantar, o homem improvisou uma sobremesa com algumas ‘paçoquinhas’ encontradas da dispensa. As embalagens dos doces foram encontradas na calçada e no quintal de uma residência ao lado do restaurante popular. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Restaurante Cidadão em Goiás

Além de Anápolis e da capital goiana, o Restaurante Cidadão, agora Restaurante do Bem, atende moradores de Luziânia, Rio Verde, Águas Lindas de Goiás, Valparaíso de Goiás, Caldas Novas, Jaraguá e Goianésia. Juntas, as unidade, geridas pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), servem 5.850 mil refeições por dia.

O cardápio é elaborado com base no Programa de Alimentação do Trabalhador, do Ministério do Trabalho e Emprego, e acompanhado por nutricionistas. As refeições custam apenas R$2,00.