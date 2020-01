Adolescente mata mecânico a tijoladas após tentativa de estupro, no DF

Uma adolescente de 13 anos matou um mecânico a tijoladas após uma tentativa de estupro, em Águas Claras, no Distrito Federal. O caso ocorreu na noite desta terça-feira (28/1), enquanto a menina andava por uma rua na Área de Desenvolvimento Econômico 4 (ADE 4), acompanhada da irmã, que está grávida.

Segundo relato da adolescente, o homem, identificado como Antônio Soares da Silva, 52 anos, passou por ela e pela irmã, assobiou, mostrou o órgão genital e em seguida correu atrás delas para tentar agredi-las. Neste momento, ela deu uma “gravata” no homem, o derrubou e o agrediu com chutes e tijoladas na cabeça.

Após o ocorrido, moradores da região acionaram o Corpo de Bombeiros, que tentou reanimação, mas Antônio morreu ainda no local. A adolescente suspeita de cometer o crime passou mal, foi socorrida pela equipe e levada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Depois de ser atendida, ela confessou ter matado o homem após uma tentativa de estupro.

A adolescente contou que não conhecia Antônio e que só cometeu o crime para se defender da agressão. À polícia do DF, a menor relatou que a irmã, que está grávida, se aproximou e tentou separá-la do suposto agressor. O caso é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

Casos de estupro no Brasil

No ano de 2018, segundo dados do Fórum de Segurança Pública (FSP), responsáveis pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil atingiu o recorde de registros de estupros. Foram totalizadas 66 mil ocorrências de estupro; o número equivale a 180 casos por dia.

O relatório apontou ainda que a maioria das vítimas é menor de idade, do sexo feminino. Em média, a cada quatro horas, uma menina com menos de 13 anos é estuprada no Brasil por um conhecido.