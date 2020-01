André Furquim assume interinamente Diretoria de Comunicação Social da Alego

A diretoria de Comunicação Social da Alego vai ser ocupada interinamente pelo servidor André Luiz Furquim Carvalho, em substituição ao ex-diretor Antônio Augusto Passos Danin Júnior. A pasta é responsável pelas seções da Agência Assembleia de Notícias e Publicidade, Imagem e Identidade Corporativa (SPI).

Antes de ocupar o novo cargo, André trabalhava na Assembleia Legislativa de Goiás como assessor de comunicação da presidência. Profissional da área há mais de 32 anos, André Furquim é natural de Jataí, mas consolidou sua carreira em Rio Verde, onde atuou no radiojornalismo em diversos veículos de comunicação por mais de 25 anos. Furquim ainda foi proprietário do impresso Jornal Fatos, que circulou na região Sudoeste por cerca de dez anos. Também atuou como redator do Jornal Folha do Sudoeste, que marcou o início de sua sua trajetória na comunicação.

Na diretoria, André pretende dar continuidade aos projetos em andamento e valorizar a cobertura dos programas da Alego que impactam diretamente os cidadãos, com o propósito de, cada vez mais, aproximar a população do Poder Legislativo.

“O trabalho já vinha sendo bem conduzido, o que tiver positivo vamos continuar e ainda pensar em alguns ajustes pontuais e projetos novos, que venham a somar”, afirmou o novo diretor.