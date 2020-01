Após bater em caminhão, carro capota e passageiro morre, em Goiânia

Um grave acidente de trânsito foi registrado, no início da manhã desta quarta-feira (29/1), na GO-020, em Goiânia, onde um carro capotou após bater em um caminhão. Um passageiro morreu.

Segundo vestígios e testemunhas, um carro Fiat Strada trafegava pela GO-020, sentido Senador Canedo/ Goiânia, com duas pessoas, sendo o motorista, de 35 anos, e o passageiro, de 24 anos, ambos do sexo masculino.

Já o outro veículo envolvido no acidente, um caminhão Volvo, trafegava na mesma pista e mesmo sentido, na faixa de rolamento da direita. O caminhão transportava combustível.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict), o motorista do caminhão, de 34 anos, teria mudado para a faixa da esquerda para supostamente desviar de um veículo que estava trafegando à frente.

Neste momento, o Fiat, que trafegava na faixa da esquerda, chocou-se violentamente contra o pneu esquerdo do caminhão, fazendo que o motorista perdesse o controle da direção e capotasse. O carro parou no canteiro central da via.

Devido o impacto, o passageiro do Fiat Strada sofreu lesões corporais graves e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O motorista do carro foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde recebe atendimento médico. Já o condutor do caminhão não sofreu lesões.

Os dois foram submetidos ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo.

Além do acidente onde o carro capotou após bater em caminhão e passageiro morreu, outro deixou um motociclista morto, em Goiânia

Um motociclista, de 23 anos, morreu no início da tarde desta terça-feira (28/9), após bater em caminhão em uma rotatória, na Vila Finsocial, em Goiânia. O acidente aconteceu na Avenida Noroeste em uma rotatória próximo a um frigorífico.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (DICT), o motociclista pilotava uma Yamaha, cor vermelha, e trafegava pela Avenida Noroeste, sentido bairro/ Centro, na pista da esquerda.

O caminhão saía do acesso ao portão do frigorífico, entrou no retorno trafegando pela pista da direta, momento que aconteceu a batida com a motocicleta. O piloto era entregador por aplicativo.

O motociclista ficou embaixo do caminhão e alguns populares tentaram ajudar com um macaco mecânico. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde não resistiu e morreu.

O motorista do caminhão, de 36 anos, permaneceu no local e foi submetido ao teste de alcoolemia, cujo resultado foi negativo. O caso segue sendo investigado pela Dict.