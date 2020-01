Após furtar residência, grupo contrata carroça para levar eletrodomésticos em Anápolis

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) registrou uma ocorrência inusitada na noite desta terça-feira (28/1) em que um grupo após furtar residência, contratou carroça para fazer a mudança com todos os móveis da casa.

A vítima do furto, ao chegar em casa, encontrou a casa toda revirada. No meio da bagunça, avistou um cartão da pessoa que realizou o frete dos móveis roubados. Ao entrar em contado com o homem, este confirmou que retirou todos os móveis da casa da vítima e os levou para a rua Cirilo Silva, no bairro Vila Góis.

De acordo com informações da Polícia Militar, o furto aconteceu em uma residência localizada na rua Silvânia, no bairro Jaiara, em Anápolis. A ação criminosa aconteceu no momento em que a proprietária da residência estava trabalhando.

Na ocasião em que grupo após furtar residência contratou carroça para levar eletrodomésticos, dez pessoas foram levadas a delegacia por furto e receptação

Segundo a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), os policiais militares assim que souberam do furto a residência, foram até o endereço fornecido pelo homem que realizou o frete dos eletrodomésticos acompanhado da vítima. Ao chegarem ao local encontraram na frente do imóvel um suspeito colocando alguns pertences em uma carretinha.

Assim que avistou a viatura, o homem entrou rapidamente dentro da casa e então os policiais fizeram o adentramento. No local os policiais militares encontraram várias pessoas, inclusive, duas adolescentes juntamente com os pertences furtados da residência em Anápolis.

A vítima reconheceu seus eletrodomésticos. Diante da situação foi então dada voz de prisão e 10 pessoas foram encaminhadas para a Central de Flagrantes por furto e receptação.

Em outra situação, PM prendeu associação criminosa especialista em furto a residência

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) prendeu três pessoas que fazem parte de associação criminosa especialista em roubo a residências, em Catalão.

Segundo a corporação, foram recuperados televisores, Home Theater, joias, notebooks e demais objetos. Além disso, foram apreendidas drogas, munições e armas de fogo.