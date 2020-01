Carga de bebidas avaliada em R$ 150 mil é recuperada pela PRF, no DF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na tarde desta terça-feira (28/1), uma carga de bebidas avaliada em cerca de R$ 150 mil, no Distrito Federal (DF).

Conforme informações, o flagrante aconteceu na região de Ponta Alta no Gama. A empresa de rastreamento do veículo informou a localização da carreta e os policiais se deslocaram ao local.

Os agentes rodoviários federais fizeram a abordagem e, ao verificar a carga, os federais constataram que a mesma havia sido roubada. O caminhão estava carregado de cerveja, refrigerante e chopp, com um valor aproximado de R$ 150 mil reais.

O suspeito de cometer o crime abandonou a carga logo em seguida, quando percebeu que o veículo estava bloqueado. O motorista responsável pelo transporte foi liberado ileso na região do Girassol, próximo a Águas Lindas de Goiás.

Além da carga de bebidas avaliada em R$ 150 mil que foi recuperada pela PRF, no DF, outra com mais de mil caixas de cervejas também foi apreendida, em Chapadão do Céu

Os policiais do Comando de Operações de Divisas (COD) apreenderam uma carga com mais de mil caixas de cervejas na GO-256, em Chapadão do Céu, no último dia 15 de janeiro.

Conforme informações do COD, as cervejas foram apreendidas durante uma abordagem policial, momento que foi constatado que as bebidas estavam sem nota fiscal.

Dois homens, responsáveis pelo transporte, foram presos e foram liberados após assinarem um termo circunstanciado de ocorrência.

Ao serem questionados, eles informaram que a carga foi adquirida na cidade de Camapuã, no Mato Grosso do Sul, e seria revendida para comerciantes de Goiânia.

Para despistar o carregamento, garrafas de cachaça vazias foram colocadas por cima das caixas de cerveja. Como não tinham notas fiscais, os lucros seriam maiores.

Os veículos e os produtos foram apreendidos e encaminhados para a Secretaria da Fazenda de Chapadão do Céu.