Com tornozeleira, homem foge após atropelar idosa com fusca, em Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada, no fim da tarde desta terça-feira (28/1), para atender uma ocorrência onde um homem fugiu após atropelar uma idosa com um fusca, na Vila Lucy, em Goiânia.

Conforme informações, o motorista do fusca bateu em uma motocicleta, que era pilotada por uma idosa. A vítima ficou desacordada e o motorista, que utilizava tornozeleira eletrônica, empreendeu fuga.

Os militares então começaram as diligências para encontrar o suspeito e, quando foi localizado, não obedeceu a ordem de parada, sendo necessário o acompanhamento.

Após ser abordado, os militares encontram 300 gramas de maconha no veículo. Ao verificar a identidade do suspeito, ficou constatado que ele já possui antecedentes criminais pela prática dos crimes de tráfico de drogas e homicídio, ele ainda utiliza tornozeleira eletrônica.

Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes de Goiânia. O fusca foi apreendido e encaminhado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (DETRAN-GO).

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Além do homem que fugiu após atropelar idosa com fusca, outro evadiu-se ao atropelar e matar andarilho, em Goiânia

Um motorista fugiu depois de ter atropelado e matado um homem no final da noite do último dia 6 de janeiro, na GO-080, em Goiânia. A vítima ainda não foi identificada e, segundo a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict), pode se tratar de um andarilho. Ele veio a óbito ainda no local.

O caso aconteceu pouco antes da meia-noite no Km-17 da GO-080, em Goiânia. Conforme as fotos divulgadas pela Dict, é possível constatar que o local conta com pouquíssima iluminação. Ainda de acordo com a delegacia, o trecho da via também não dispõe de nenhuma câmera de segurança. A Dict deve investigar o caso.