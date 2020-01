Criminoso se passa por PM para aplicar golpes em comércios de Jussara

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), em Jussara, alertou a população, por meio das redes sociais, sobre um novo golpe que está sendo aplicado na região. Um criminoso está se passando por PM para aplicar golpes nos comércios.

Conforme informações, produtos estão sendo encomendados em nome da instituição, mas não são policiais que fazem esses pedidos, que geralmente são em atacado.

A PMGO informou que o autor do crime faz uma ligação para um estabelecimento comercial, pede algum produto e orienta que a entrega seja feita no 32° batalhão da PM, em Jussara, no Oeste goiano.

Depois, o criminoso liga novamente e afirma que precisa de uma valor em crédito de celular, alegando que o pagamento será feito na entrega da mercadoria.

De acordo com a Polícia Militar, nove pessoas já caíram no golpe. A recomendação é que se as vítimas receberem algum tipo de pedido, liguem imediatamente para o disque-denúncia ou 190.

Além do criminoso que se passou por PM para aplicar golpes em comércios de Jussara, outro se fingiu ser policial para roubar carga, em Aparecida de Goiânia

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), efetuou a prisão de um homem que fingia ser policial para cometer crimes, em Goiás.

De acordo com as investigações, no último dia 2 de dezembro, um grupo abordou uma carreta em um posto de Aparecida de Goiânia. Na ocasião, os suspeitos estavam em um carro locado do mesmo modelo de algumas viaturas, utilizando giroflex e trajando uniformes e carteiras funcionais falsas da Polícia Civil de Goiás.

Sob grave ameaça, os suspeitos conseguiram roubar a carreta, que transportava fertilizantes, agrotóxicos e roupas avaliadas em R$ 500 mil.

Os agentes localizaram um dos suspeitos e encontraram com ele um veículo Chevrolet Ônix cor prata, locado, que simulava ser uma viatura da Polícia Civil. O homem alegou que utilizava o carro por ser motorista de aplicativo.

Além disso, na casa dele, em Abadia de Goiás, foi encontrado o uniforme falso da polícia e, ainda, uma espingarda e um revólver.

Em posse do suspeito os agentes encontraram, inclusive, um colar e o relógio utilizado pelo motorista da carreta que teve a carga e o veículo roubado. Diante disso, a vítima foi localizada e reconheceu o homem como autor do roubo.