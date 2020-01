Criminosos pegavam carros em locadoras de São Paulo e os vendiam em Goiás

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil de Goiás, na manhã desta quarta-feira (29/1), cumpre 18 mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão contra um grupo criminoso que atuava num esquema de locação fraudulenta e posterior revenda de veículos de alto valor. Os suspeitos alugavam os carros em locadoras de São Paulo e os levavam para Goiás, falsificando os documentos e, posteriormente, vendendo para pessoas enganadas. A operação, que conta com apoio da Polícia Civil de São Paulo, já prendeu seis pessoas até agora.

A operação foi batizada de Fraudare, e foi deflagrada por meio da 8ª Delegacia Distrital de Polícia Civil de Goiânia em parceria com a 2ª Delegacia de Investigações Gerais – Estelionato e Crimes Contra a Fé Pública – DEIC, de São Paulo. Ao todo, 18 mandados de prisão temporária e três de busca e apreensão estão sendo cumpridos contra suspeitos nos municípios de Goiânia, Abadiânia, Anápolis, Rio Verde, Uruaçu, Brasília, no Distrito Federal, e Osasco, em São Paulo.

De acordo com o delegado Kleber Toledo, essa organização criminosa é composta por alguns núcleos. Segundo ele, os criminosos locavam veículos de alto valor em locadoras de São Paulo e, logo em seguida, os levavam para o estado de Goiás. Uma falsificação dos documentos dos veículos era feita e, a partir disso, eles eram transferidos para o nome de pessoas que não existiam.

O delegado esclarece também que, já com os veículos registrados em nomes falsos e em posse dos documentos falsos, os criminosos vendiam os veículos a preço de mercado para pessoas de boa-fé, que eram enganadas pelas falsificações. As vítimas pagavam o valor cobrado pelos criminosos e, pouco tempo depois, descobriam o golpe.

Ainda conforme o delegado, nessa investigação descobriu-se que 10 carros passaram por tal processo. Até o momento, seis pessoas foram presas.

Prejuízo causado por criminosos que pegavam veículos em locadoras de São Paulo e os vendiam em Goiás já chega a R$ 1 milhão

A operação ainda está atuando para cumprir os mandados de prisão, e até o momento, conforme apurado, o prejuízo causado pelos criminosos chega a 1 milhão de reais.

O delegado Kleber Toledo contou que contou com a colaboração das locadoras de São Paulo, que forneceram informações acerca dos veículos alvos do grupo criminoso. O bloqueio dos bens dos criminosos no mesmo valor do prejuízo estimado também já foi decretado.