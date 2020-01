Forte chuva faz represa transbordar e moradores ficam ilhados, em Catalão

O Corpo de Bombeiros de Goiás foi acionado para atuar em diversas ocorrências de resgate, na manhã desta quarta-feira (29/1), depois do registro do transbordamento de uma represa em Catalão. Com a forte chuva, ao menos 12 casas foram invadidas pela água.

Os moradores foram orientados a não circularem pelo centro da cidade, uma vez que há previsão de temporal para a região. O transporte público de Catalão foi suspenso; escolas e comércios não devem funcionar nesta quarta-feira (29/1).

Represa que trasbordou com forte chuva, em Catalão, continua com nível alto, alerta Corpo de Bombeiros

De acordo com informações da corporação, os militares retiraram várias pessoas presas dentro de suas residências, no Parque das Mangueiras. Já no Setor Universitário, as equipes foram acionadas para também resgatar vítimas de alagamento. Cerca de 12 casas foram invadidas pela água. Apesar dos danos materiais, não houve vítimas.

Cinco equipes fazem levantamento dos danos materiais causados pela forte chuva. Como medida preventiva, a Av. Raulina Fonseca Pascoal foi interditada e o transporte público suspenso. Além disso, o comércio e as escolas da região foram orientados a não abrirem as portas.

Ainda de acordo com o CBMGO, o nível da represa do Clube do Povo continua alto e a previsão é de mais chuvas na cidade. A população foi orientada a evitar circular pelo centro da cidade.

Forte chuva em Goiás

Cinco regiões de Goiás continuam sob alerta laranja de forte chuva. O comunicado foi publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No Centro, Leste, Norte e Noroeste goiano pode chover entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Os ventos variam de 40 a 60 km/h.

Desde a última semana, Goiás enfrenta dias chuvosos, com muito casos de alagamentos de ruas, transbordamentos de rios, queda de árvores e pontes danificadas. O Governo Federal emitiu um alerta de chuvas intensas em Goiás, com ventos que poderiam variar de 60 a 100 km/h. Segundo a previsão, poderia chover de 150 milímetros a 400 milímetros, “impactando severamente” o estado goiano, o Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

As informações foram levantadas pelos seguintes órgãos: Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet); Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden); e Serviço Geológico Brasileiro (CPRM).