Governo assina ordens de serviço para construção de Linhões que irão abastecer bairros de Aparecida

Na próxima quinta-feira, 30, a partir das 17h, o Governo de Goiás, por meio da Saneago, e a Prefeitura de Aparecida assinam três ordens de serviço para construção dos Linhões Central e Sul, que irão abastecer diversos bairros de Aparecida de Goiânia com água tratada do Sistema Mauro Borges, em Goiânia. A expectativa é de que com a conclusão das obras Aparecida deixe de sofrer com a falta de água nos meses mais secos do ano. A assinatura será na Avenida Escultor Veiga Vale, esquina com Desembargador Eládio Amorim, frente ao Terminal Veiga Jardim.

As obras, segundo cronograma da estatal, serão divididas em três etapas. Na primeira, serão implantadas as redes de distribuição de água do Centro de Reservação Vila Oliveira e construídas três subadutoras, com 13 km de extensão, que irão interligar os reservatórios Parque Amazônia, Veiga Jardim, Vila Oliveira e Morada dos Pássaros, beneficiando cerca de 45 mil pessoas. O contrato prevê investimentos de R$ 27,6 milhões e a estimativa para conclusão das obras é de 12 meses.

O Centro de Reservação da Vila Oliveira irá abastecer os seguintes bairros: Parque Hayala, Bairro Independência, Setor Conde dos Arcos, Vila Oliveira, Polo Empresarial Goiás (2ª Etapa), parte do Parque Veiga Jardim e do Setor Industrial Santo Antônio.

“Após muito tempo aguardando recebemos com alegria essa boa notícia. Essas obras são fundamentais para o desenvolvimento da cidade e para melhoria da qualidade de vida de milhares de pessoas que sofrem todos os anos com a falta de água no período de estiagem. E com a chegada das redes de abastecimento teremos condições de asfaltar diversos bairros que ainda não foram pavimentados por não contarem com a água tratada”, aponta o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha.

O segundo contrato, no valor de R$ 13,7 milhões, será para obras da terceira etapa do Linhão Central. Com duração prevista de oito meses, será feita a implantação do Centro de Reservação Veiga Jardim, as Estações Elevatórias de Água Tratada Veiga Jardim/Morada dos Pássaros e Veiga Jardim/Vila Oliveira, além das redes de distribuição de água dos bairros atendidos pelo Centro de Reservação Parque Amazônia e Veiga Jardim.

As obras previstas nos dois primeiros contratos irão beneficiar 118 mil pessoas nos bairros: Conjunto Cruzeiro do Sul, Vila Sul e Parte dos setores Cidade Satélite São Luiz, Jardim Nova Era, Jardim Luz, Jardim Maria Inês, Vila São Tomas, Setor dos Afonsos, Vila Brasília, Parque Real de Goiânia, Jardim Bela Vista e Bairro Santo Antônio (atendidos pelo CR Parque Amazônia); Parque Floresta, Parque Veiga Jardim, Papillon Park, Mansões Paraíso e parte do Setor Industrial Santo Antônio, Terra Prometida e do Polo Empresarial (CR Veiga Jardim).

A terceira ordem de serviço prevê execuções de obras do Linhão Sul. Neste contrato estão previstas construção de oito Centros de Reservação, uma estação elevatória de água tratada, 205 km de distribuição de água com 5.494 ligações e perfurações de seis poços. Os investimentos são da ordem de R$ 25,3 milhões e irão beneficiar 210 mil habitantes.

Projeto da Saneago aponta que o Linhão Sul irá abastecer os seguintes bairros: Jardim Iracema, Vila São Manoel, Parque Rio das Pedras, Jardim Rosa Sul, Chácara Condomínio Sonho Verde, e parte do Setor Rosa dos Ventos e do Residencial Alvorada Sul (CR Iracema); Conjunto Ana Rosa, Jardim das Acácias, Internacional Park, Jardim Palmares, Jardim Repouso, Vila Souza, Retiro do Bosque, Loteamento Nova Olinda, Jardim Miramar, Real Grandeza, Parque Montreal, Setor Alvorada Sul, Parque Itamarati (CR Souza); Loteamento Expansul, Vila Adélia, Jardim Eldorado, Internacional Park e parte do Loteamento Repouso, DIMAG e DAIAG (CR Eldorado).

Também serão beneficiados parte do Bairro Independência Mansões, do Setor Fabrício, do Setor Comercial Walmor, do Setor Colina Azul, do Jardim Riviera, do Parque Hayala e do Nova Cidade (CR Independência II); Parque Itatiaia, Jardim Ipiranga, Atalaia, parte do Residencial Vilage Garavelo, Jardim Esplanada, Jardim dos Girassóis, parte do Jardim Rosa Sul, Setor Serra Dourada Etapas I, II e III, Bairro Santa Luzia (CR Monte Cristo); Parte do Jardim Cristalino, Setor Conde dos Arcos, parte do Jardim Monte Cristo, Cidade Livre, parte do Setor Marista Sul, Setor dos Estados e Setor Rio Vermelho (CR Cidade Livre), Riviera Sul, Jardim Boa Esperança, Parque Ibirapuera, Setor Colonial Sul e Residencial, Campos Elísios (CR Tiradentes); parte do Jardim Rio Grande, parte do Jardim Cristal, Setor Santo André, Jardim Ipanema e Jardim Pampulha (CR Santo André).