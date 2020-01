Moradores de Aparecida de Goiânia podem ficar sem água hoje (29)

A Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago) informou que moradores da região de Aparecida de Goiânia podem ficar sem água nesta quarta-feira (29/1).

Conforme informações, nesta terça-feira (28/1) foi realizada uma limpeza e desinfecção periódica nos reservatórios que abastecem os moradores do bairro Madre Germana I.

Já nesta quarta-feira (29/1), a limpeza será feita nos reservatórios que atendem os setores Residencial Jardim dos Ipês I e Jardim dos Ipês III, que podem ter o fornecimento de água comprometido.

A Saneago ressalta que só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água bem dimensionada no imóvel, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

De acordo com a Saneago, a previsão é que o abastecimento seja interrompido nesta manhã, durante a execução do serviço, e a normalização ocorra no decorrer da tarde, após a conclusão.

A Companhia solicita a compreensão dos moradores da região e orienta o consumo moderado de suas reservas domiciliares nos dias da manutenção.

Além dos moradores de Aparecida de Goiânia que podem ficar sem água hoje (29), os moradores de Guapó tiveram o abastecimento interrompido devido as fortes chuvas

As fortes chuvas nos últimos dias no estado de Goiás têm causado vários problemas. Desta vez, os moradores de Guapó tiveram o abastecimento prejudicado devido o aumento na turbidez da água do manancial.

Por este motivo, o abastecimento foi paralisado prejudicando temporariamente os imóveis que não possuem caixa d’água. Os bairros que ficaram sem fornecimento são: Centro, Cidade Nova Guapó, Cohab, Jardim Imperial, Jardim Primavera, Residencial Buritis, Residencial Vitória, Vale do Sol e Vila João Pedro.

Conforme informações da Saneago, a retomada do sistema deve ocorrer de forma gradual após a normalização da turbidez da água do manancial. A companhia solicita a compreensão dos clientes e o consumo moderado das reservas domiciliares de água tratada, especialmente no período que antecede a normalização total do sistema.