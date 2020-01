Motorista de app é preso suspeito de planejar morte de ex, em Rio Verde

Um motorista de aplicativo foi preso, no início da manhã desta quarta-feira (29/1), suspeito de planejar a morte da ex, em Rio Verde. Ele ainda teria descumprido medida protetiva expedida em desfavor da ex-companheira.

A prisão foi efetuada pelos policiais civis da Delegacia da Mulher de Rio Verde (DEAM), com apoio de agentes do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) e da Delegacia Regional (8°DRP).

De acordo com a vítima, o homem estava planejando sua morte e a venda do veículo utilizado no trabalho para que pudesse fugir do país.

Diante dos fatos, os civis se deslocaram até a residência do suspeito, na região central da cidade, e cumpriram o mandado de prisão preventiva, expedido pela vara de violência doméstica e familiar de Rio Verde.

De acordo com a PC, o crime de descumprimento da decisão de medidas protetivas tem pena de até 2 anos e não permite fiança. Com isso, ele foi preso e recolhido na Casa de Prisão Provisória (CPP) da cidade.

Além do motorista de app preso suspeito de planejar morte de ex, outro manteve ex em cárcere privado, também em Rio Verde

Um homem foi preso na segunda-feira (30/12) ao descumprir medidas protetivas e manter ex em cárcere privado, em Rio Verde, a 233 quilômetros de Goiânia.

Conforme informações da Polícia Militar de Goiás (PMGO), a equipe foi acionada via telefone funcional pela vítima para atender a ocorrência onde seu ex-marido teria descumprido medidas protetivas.

De acordo com relatos da vítima, a mulher foi até a delegacia na noite de domingo (29/12) registrar uma ocorrência contra o ex-companheiro e, quando chegou em sua residência, foi surpreendida pelo suspeito em sua casa.

A mulher relatou que o ex a manteve presa em sua casa desde a noite do dia 29/12 até às 12h desta segunda-feira (30/12), momento que conseguiu sair de casa e foi até a delegacia, onde relatou o ocorrido.

Diante dos fatos, os militares se deslocaram até a residência do suspeito e efetuaram a prisão por descumprir a medida protetiva e o apresentou à 8ª DRP de Rio Verde para os procedimentos legais.