Pacote com celulares e chips é arremessado em unidade prisional de Catalão

Um pacote com celulares e chips foi arremessado por cima do muro da unidade prisional de Catalão, na noite desta terça-feira (28/1). Os objetos foram jogados em direção a uma das alas do local.

De acordo com a direção da unidade, a interceptação aconteceu no momento que os servidores plantonistas realizavam o procedimento de ronda no local. Os agentes avistaram o momento que dois suspeitos realizavam o lançamento do pacote pelo lado externo do estabelecimento penal.

De imediato foi realizada a contenção os itens antes que chegassem ao destino final. Dentro do pacote foram encontrados três celulares, um carregador e um chip de operadora.

A direção da unidade, que pertence à 4ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral da Administração Penitenciária (DGAP), informou que abriu procedimentos administrativos internos para apurar o ocorrido e aplicar as devidas sanções disciplinares aos responsáveis, conforme a lei.

Todos os objetos foram repassados à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências. Os suspeitos que efetuaram o arremesso conseguiram fugir do local sem serem identificados.

Além do pacote com celulares e chips, outro com cegueta também foi arremessado em unidade prisional de Catalão

Os servidores da Unidade Prisional (UP) de Catalão encontram um pacote com celulares, ceguetas, chips e outros ilícitos no presídio, no último dia 8 de janeiro.

A interceptação aconteceu no momento que os servidores realizaram procedimento de ronda noturna. O pacote foi arremessado na unidade prisional.

De acordo com a 4ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), as agentes ouviram um barulho vindo na lateral da unidade, quando foram verificar, encontraram o pacote com os ilícitos.

No embrulho estavam seis celulares, um fone de ouvido, dois carregadores e uma cegueta. De imediato, os itens foram interceptados, ante que chegassem ao destino final.

A direção da UP abriu procedimentos administrativos internos para apuração do fato e aplicar aos destinatários dos objetos as sanções disciplinares cabíveis em lei.