PM localiza fábrica de máquinas caça-níqueis, em Goiânia

Na noite desta terça-feira (28/) a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) localizou uma fábrica de máquinas caça-níqueis, em Goiânia.

Segundo a corporação, os policiais encontraram a casa onde funcionava a fábrica após receber uma denúncia anônima sobre a prática criminosa.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada ainda na noite de terça-feira (28/1) no Setor Vila Isaura, em Goiânia. Na ocasião, o dono da residência foi levado à delegacia para prestar esclarecimento, porém foi liberado após depoimento.

Na residência usada como fábrica de máquinas caça-níqueis foram encontradas várias peças usadas na montagem das máquinas de jogos de azar. Segundo os policiais que atuaram na ocorrência “no local foi constatado que o indivíduo não só explorava como também fabricava as máquinas caça-níqueis. Além disso, distribuía as máquinas em toda a Região Metropolitana.

Segundo informações da Polícia Militarm, o material utilizado na fábrica de máquinas caça-níqueis e o homem foram levados para a delegacia.

Em dezembro outra fábrica de máquinas caça-níqueis foi desmantelada em Goiânia

No final do mês de dezembro do ano passado, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) desmantelou uma fábrica de máquinas caça-níqueis, em Goiânia. Na ocasião foram apreendidas 9 máquinas de jogos de azar.

Durante a operação, os policiais militares prenderam o fabricante das máquinas de jogos de azar, que confessou a prática.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), o flagrante aconteceu na manhã da última sexta-feira do ano quando uma equipe policial recebeu informações por meio do Disque Denúncia do 42°BPM, que reportou sobre uma residência que funcionava como fábrica de máquinas de jogos de azar.

Diante da denúncia e de posse de tais informações a equipe foi até a Rua do Rosário, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Ainda segundo a corporação, no local foi abordado José Manuel Sachez Rodrigues, de 69 anos.