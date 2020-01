Suspeito de tráfico é preso com 3 coletes da Polícia Civil, em Goiânia

Um homem, suspeito de tráfico de drogas, foi preso com três coletes a prova de bala pertencentes à Polícia Civil de Goiás (PCGO), no Setor Parque Oeste Industrial, em Goiânia. A ação policial, que também resultou na apreensão de cocaína, crack e insumos para produção de drogas, ocorreu na noite desta terça-feira (28/1).

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe do Batalhão de Choque, em patrulhamento pelo Setor Jardim da Luz, também na capital, abordou um homem em atitude suspeita, que estava com algumas porções de crack e cocaína.

Durante entrevista, o suspeito confessou à equipe do Batalhão de Choque que possuía mais drogas em seu apartamento, localizado no Setor Parque Oeste Industrial. Os policiais foram até o local e lá encontraram um laboratório para refino dos entorpecentes.

Foram apreendidos três quilos de cocaína, 250 gramas de crack e dois quilos de insumos para produção de drogas. Na casa do suspeito foram apreendidas ainda duas balanças de precisão, uma prensa hidráulica e outros itens usados no laboratório improvisado, além de três coletes balísticos pertencentes da Polícia Civil.

Ainda conforme a corporação, o suspeito de tráfico de drogas e os produtos apreendidos foram apresentados ao 4° DP de Aparecida de Goiânia, para os procedimentos legais cabíveis. Ainda não se sabe como o homem teria conseguido os coletes a prova de balas, de propriedade da PCGO.

PMGO lança operação no estado para reduzir criminalidade

A PMGO lançou a Operação Segurança em Ação I, com o objetivo de reduzir os índices de homicídio, latrocínio, roubo, furto, tráfico de drogas e o porte/posse ilegal de arma de fogo. Serão realizadas ações de policiamento preventivo e ostensivo, tais como: bloqueios, abordagens a pessoas e veículos, patrulhamento e saturação em todo o estado.

Ainda segundo a corporação, além do emprego das equipes de cada região, o policiamento também contará com reforço de efetivo de unidades especializadas, como a Cavalaria, Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), Comando do Policiamento Especializado (CPE), Grupo de Patrulhamento Tático (GPT), Batalhão de Choque, Companhia de Policiamento com Cães (CPCães), Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (BEPE), Grupo de Radiopatrulha Aérea (GRAER), Batalhão Rodoviário, Comando de Operações de Divisa (COD) e Comando do Policiamento da Capital.