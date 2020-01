Três pessoas ficam feridas após trator esmagar carro, em Quirinópolis

Três pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam ser esmagado por um trator. O acidente ocorreu nesta terça-feira (28/1), na GO-319, em Quirinópolis, região Sul de Goiás.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o trator subia a rodovia quando perdeu força e começou a descer de ré. Na descida, o veículo atingiu um carro de passeio, modelo Fiat Uno, que ficou preso embaixo das rodas traseiras do trator.

Os três ocupantes, sendo um homem e duas mulheres, ficaram feridos. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal de Quirinópolis. Apesar da gravidade do acidente, as três pessoas tiveram ferimentos leves.

Trator tomba em cima de trabalhador

Em novembro de 2019, um acidente envolvendo um trator deixou um trabalhador ferido, em Morrinhos, a 130 quilômetros de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), um veículo tombou sobre o tratorista e o deixou gravemente ferido.

Thiago Silva Rodrigues, de 28 anos, teve fratura exposta na perna esquerda e contusão na perna direita. Ainda de acordo com informações da corporação, a vítima estava trabalhando no plantio quando o trator tombou em um desnível. A máquina agrícola caiu em cima das pernas do rapaz. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal da cidade.

Em setembro, um idoso de 70 anos foi encontrado morto debaixo de um trator em uma fazenda de Mineiros, a 425 quilômetros da capital. O acidente aconteceu após o pasto pegar fogo. De acordo com a Polícia Técnico-Científica, o corpo de Clóvis Vilela da Silva, que era dono da propriedade, foi encontrado por vizinhos.

Ainda segundo informações da Polícia Técnico-Científica, tudo indica que a morte foi acidental. O idoso teria sido atropelado pelo trator.

Em seguida, um incêndio foi iniciado pelo atrito das rodas do trator, que continuou ligado, com o solo. Ao todo, cinco hectares da propriedade rural foram destruídos pelas chamas. De acordo com o exame cadavérico realizado pelo Instituto Médico Legal (IML), o idoso sofreu um infarto do miocárdio.