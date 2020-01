Alerta: bombeiros contabilizam 15 afogamentos em Goiás só em janeiro

Um total de 15 afogamentos em Goiás foram registrados apenas no mês de janeiro de 2020. É o que informa o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO). O número é preocupante a levar em conta a média anual, uma vez que, no ano passado, também em Goiás, foram registrados 170 afogamentos ao longo dos 12 meses.

Diante de constantes alagamentos e enxurradas, além de cheias de rios e lagos, que vêm sido registrados em razão das chuvas fortes, o risco de afogamento se torna mais contundente. Para prevenção, os bombeiros divulgaram algumas dicas que devem ser seguidas, como o uso de colete salva-vidas, não pilotar embarcações sob efeito de bebidas alcoólicas e seguir as regras de tráfego aquaviário.

Atualização:

Anteriormente, o Dia Online informou, a partir de dados divulgados por um membro do Corpo de Bombeiros de Goiás, que o número de afogamentos no estado em 2020 chegava a 24. Entretanto, a informação foi corrigida pela própria corporação, que afirma que o número de afogamentos registrados em janeiro é de 15.

Relembre alguns casos de afogamentos em Goiás registrados em 2020

Num domingo (12/1), Raphael Kilddery, de 17 anos, morreu após se afogar no Lago dos Buritis, na região central do município de Goiatuba. Conforme informações divulgadas na ocasião, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local, o adolescente já havia sido retirado da água.

Em entrevista a uma TV local, amigos disseram que a vítima havia sido vista pela última vez nadando, momento que sumiu da superfície. Os militares ainda tentaram reanimar o rapaz, que foi rapidamente encaminhado para o Hospital Municipal de Goiatuba, onde não resistiu e morreu.

Pelas redes sociais, amigos lamentaram a perda do rapaz e desejaram conforto para a família.

Já em outro caso, ocorrido numa terça-feira (14/1) em Planaltina de Goiás, um jovem identificado somente como Guilherme, de 16 anos, se afogou na Lagoa Formosa após tentar atravessá-la a nado. O jovem estava distante da margem e nadando com amigos, e quando chegou em um ponto da lagoa com aproximadamente três metros de profundidade, acabou afundando. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas já era tarde.

Na última terça-feira, dia 28 de janeiro, o corpo de um homem de 57 anos foi encontrado no lago da UHE de Corumbá IV, região perto da cidade de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Ele estava desaparecido, após se afogar no último domingo (26/1).