Após corrida negada, menor agride motorista e quebra porta de hospital, em Goiás

Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de agredir um motorista de transporte por aplicativo, de 51 anos, e ainda quebrar a porta do Hospital de Queimaduras de Anápolis, a 59 quilômetros de Goiânia. O caso ocorre na madrugada desta quinta-feira (30/1).

Informações preliminares apontam que o adolescente se irritou depois que o motorista se recusou a seguir com a viagem. Segundo relato do motorista, ele recebeu uma solicitação de corrida de uma mulher, mas ao chegar no local, próximo ao Hospital de Queimaduras no bairro Vila Góis, dois adolescentes que entraram no carro.

Vídeo mostra menor chutando porta de hospital, em Anápolis, após motorista de app negar corrida

Os passageiros alegaram que a mulher havia solicitado a viagem para eles. Com medo de seguir com a corrida, o motorista contou que pediu para os jovens descerem do carro, mas um deles se negou e precisou se retirado à força. A ação teria deixado o menor de 17 anos furioso; ele teria agredido o motorista, danificado o carro dele e ainda quebrado a porta da unidade de saúde próxima.

Um vídeo gravado por testemunhas mostra o adolescente, já exausto, dando chutes na porta do hospital. Do lado de dentro da unidade de saúde um homem observa a reação agressiva do adolescente. Veja:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sab66363a90ad859a67a64665b9ccafde’]

Ainda conforme o relatos, o menor só parou de vandalizar o hospital após a chegada da Polícia Militar, que foi acionada pelos funcionários da unidade de saúde. Ele foi apreendido e levado para a Central de Flagrantes, onde foi autuado por atos infracionais análogos aos crimes de dano, ameaça e lesão corporal. O adolescente está à disposição do Juizado da Infância e Juventude.

Ainda não se sabe qual parentesco da mulher com os adolescentes e se ela realmente havia solicitado a corrida para eles. O Dia Online tenta contato com a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) de Anápolis, para atualizar o caso.