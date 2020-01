Bombeiros resgatam coruja que ficou presa por linha em árvore, em Luziânia

Na manhã desta quinta-feira (30/1) o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) resgatou uma coruja que ficou presa por linha em árvore, em Luziânia, a 224 quilômetros de Goiânia.

Segundo a corporação, após o resgate da coruja e retirada da linha, a ave que não apresentava ferimentos voou.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Goiás, a corporação foi acionada por volta das 10h da manhã de hoje. A ave ficou presa em uma linha que estava enganchada nos galhos de uma árvore no bairro Santa Luzia, em Luziânia.

Após o resgate da coruja presa por linha em árvore, os bombeiros militares fizeram uma breve avaliação e constataram que a ave que não apresentava ferimentos.

Ela foi liberada logo em seguida e voou.

A ação de resgate dos bombeiros militares foi registrada. Nas imagens é possível notar a agonia da coruja enquanto estava presa em linha.

Veja o vídeo: zoevideos.net/player/s497bc9206ac29bb6b57ab5f789117b8e

Além de coruja presa por linha em árvore, bombeiros resgataram cachorro que ficou preso em portão

No último dia (15/1), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender uma ocorrência incomum, em Aruanã, a cerca de 315 quilômetros da capital.

Conforme informações dos militares, eles atuaram em uma ocorrência de salvamento de animal, onde um cachorro estava com a cabeça presa em um portão.

Quando chegaram na residência, verificaram que o portão tem grades e que o cachorro colocou a cabeça no espaço para olhar a rua, mas não conseguiu tirar.

No local, utilizando equipamentos para corte da grade a equipe de bombeiros militares resgataram o cachorro sem ferimentos.

Em outro caso, um cachorro foi resgatado após cair em bueiro de 2 metros de profundidade

No ano passado, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) resgatou um cachorro que caiu em bueiro de 2 metros de profundidade, em Goianésia.

Na ocasião os bombeiros precisaram usar uma escada para entrar dentro da tubulação. O animal não teve ferimentos.