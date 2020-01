Dois são presos por roubo e desmanche de veículos, em Goiânia

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA) prendeu dois por roubo e desmanche de veículos, em Goiânia.

Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos nesta quarta-feira (29/1), contra dois investigados de roubo e desmanche de veículos, além de adulteração de sinais identificadores e associação criminosa.

As investigações onde dois foram presos por roubo e desmanche de veículos, em Goiânia

De acordo com a Polícia Civil (PC), as investigações começaram no último dia 3 dezembro, quando um veículo Ford Ranger foi roubado mediante grave ameaça, com arma de fogo, no Residencial Santa Rita, em Goiânia.

Após tomarem conhecimento do caso, os civis começaram as diligências e encontraram, no dia 5 de dezembro, uma casa que era utilizada para o desmanche de veículos, localizada no Parque Industrial João Braz.

No local, os policiais encontraram o Ford Ranger desmanchado, com peças cortadas e sinais identificadores adulterados. Além disso, também foram localizados os instrumentos utilizados no corte das peças, como maquinário, cilindro, maçaricos e botijão de gás.

Em continuidade às investigações, dois homens foram identificados como responsáveis pelo desmanche do veículo. A autoridade policial representou pelas prisões preventivas.

Outras prisões pelo mesmo crime, desta vez, em Goianira

Em janeiro de 2019, um dos homens já havia sido preso em flagrante pela mesma prática, confessando que era dono de um desmanche de veículos na cidade de Goianira. No local, foi encontrada uma camionete roubada, que já estava desmontada. Além disso, também foi apreendido um aparelho Jammer, utilizado como bloqueador de sinal, e um maçarico.

Os dois investigados devem responder pela prática dos crimes de roubo de veículos automotores, desmanche desses veículos, adulteração de sinais identificadores e associação criminosa. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos nesta quarta-feira (29/1), pela DERFRVA, em Goiânia.