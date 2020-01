Em Goiás, novas placas custam no máximo R$ 120; veja quem deve adotar

As novas placas do padrão Mercosul passam a valer em Goiás nesta sexta-feira (31/1). O emplacamento, de acordo com o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), seguirá os mesmos moldes do padrão de placas cinza. O novo modelo apresenta quatro letras e três números, sequência de identificação diferente do modelo atual e que possibilita um maior número de combinações e de possibilidades de Placas de Identificação Veicular (PIVs).

Em nota enviada ao Dia Online, o órgão esclareceu que o novo emplacamento não terá alteração no valor. “Os preços são regulados pelo mercado, porém, obedecem a valores máximos determinados pela Portaria 489/2019 do Detran-GO (documento disponível no site do Detran-GO)”, diz o texto.

Ou seja, o emplacamento de carro continuará custando no máximo R$120; para reboque, a terceira placa custará R$ 60; e motocicletas terão valor máximo de emplacamento de R$ 52,98. Os preços podem sofrer variação, mas para menos.

Quem deve adotar as novas placas em Goiás?

Conforme a Resolução nº 780 de 2019 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a adoção do novo padrão de placas veiculares só ocorrerá para veículos novos e para os casos de perda ou dano na placa, transferência de município e em situações em que haja necessidade de instalação da segunda placa traseira.

Se o proprietário do veículo não precisar passar por nenhum desses procedimentos, a troca da placa não é necessária. No entanto, o documento abre a possibilidade da adoção voluntária do novo modelo. Até esta sexta-feira (31/1), todos os estados brasileiros devem adotar o sistema.

Como são as novas placas que passam a valer em Goiás?

As placas com o novo padrão apresentam quatro letras e três números, sequência de identificação diferente do modelo atual e que possibilita um maior número de combinações e de possibilidades de PIVs. A nova placa tem o fundo branco e faixa azul na parte superior, onde estão dispostos o símbolo do Mercosul e a bandeira do Brasil.

O Contran reforça que o novo padrão “amplia o número de combinações de placas, passando dos pouco mais de 175 milhões de possibilidades da placa com três letras e quatro números para 456 milhões de possibilidades a partir da adoção da quarta letra no instrumento.” O objetivo da medida é proporcionar a sociedade mais segurança, graças aos itens tecnológicos que prometem dificultar crimes como fraude e a clonagem.