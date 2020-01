Grupo faz motorista de refém e rouba carga avaliada em R$ 100 mil, em Indiara 

Na madrugada desta quinta-feira (30/1) o Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) atendeu uma ocorrência em que um grupo de criminosos fizeram motorista de refém e roubou carga avaliada em R$ 100 mil reais, em Indiara, a 99 quilômetros de Goiânia.

Na ocasião, a corporação conseguiu recuperar a carga e ainda resgatou o motorista que era feito de refém. O grupo criminoso conseguiu fugir do local.

De acordo com informações da vítima, o caminhão foi abordado por quatro homens armados que estavam em um carro modelo Fiat Siena. Após forçar a parada do veículo que carregava a carga avaliada em R$ 100 mil reais, dois homens armados entraram no veículo e coagiram o motorista com graves ameaças.

Em certo momento, o grupo criminoso estacionou o caminhão para que montassem os aparelhos que bloqueiam o rastreador do veículo. Devido a atitude suspeita, a equipe do Comando de Operações de Divisas, durante patrulhamento na BR-060, avistou o carro de passeio estacionado próximo a um caminhão e então realizou a abordagem.

Grupo de que fez motorista de refém e roubou carga avaliada em R$ 100 mil fugiu ao perceber presença de policiais

De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás, ao perceber a presença dos policiais os quatro homens fugiram em um carro, que posteriormente foi abandonado. Na ocasião, os ocupantes do veículo empreenderam fuga pela mata, não sendo encontrados até o momento.

Ainda segundo a corporação, após a fuga do grupo criminoso os policiais constataram que os criminosos já estavam instalando um aparelho Jammer, usado como bloqueador de sinal, na bateria do caminhão que levava a carga avaliada em R$ 100 mil reais.

Além disso, veículo de modelo Fiat/Gran Siena, utilizado na prática criminosa possuía registro de roubo. Diante da situação, a vítima, a carga e o caminhão foram apresentados no DP de Trindade para medidas necessárias.